دبي تدرس تطوير شبكة جديدة للنقل المعلق

المصدر: (دبي - البيان)

وقعت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، أخيراً، مذكرة تفاهم مع مجموعة «إم إن دي» الفرنسية، أحد الرواد في مجال عربات النقل المعلّقة، وذلك ضمن الجهود التي تبذلها الهيئة للتوصل إلى حلول مبتكرة لتطوير شبكة النقل المعلّق. ويتوافق التوقيع مع رؤية دبي الهادفة إلى تحويل 25% من رحلات التنقل إلى وسائل نقل ذاتية القيادة بحلول 2030.

وتم تصميم نظام «كابلاين» بحيث يتكامل ويرتبط بشبكة النقل متعددة الوسائط الموجودة في المدينة، إذ يستخدم النظام الآلي بالكامل كبائن ذاتية الدفع تتحرك فوق أسلاك معلقة بسرعات تصل إلى 45 كم في الساعة، ويتطلب بنية تحتية بسيطة يسهل دمجها في أقل مساحة ممكنة، وهذه التقنية المبتكرة أكثر حداثة وجمالاً وهدوءاً وتوفيراً للطاقة مقارنة بوسائط النقل المعلق الحالية.

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