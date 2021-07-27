السويدي: الصندوق ساهم بتحقيق رؤية الإمارات

تقدم محمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، بخالص الشكر والتقدير، لمقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الذين ساروا على درب المغفور له، الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في تبني رؤيته في تحقيق أهداف صندوق أبوظبي للتنمية، ومساعدة المجتمع الدولي على تجاوز التحديات الاقتصادية، لتحقيق التنمية المستدامة في الدول النامية.

وقال: لقد ساهم الصندوق بشكل فَعّال في تحقيق رؤية دولة الإمارات، للوصول إلى المراكز الأولى عالمياً، في حجم المساعدات التنموية والاقتصادية، ودعم التنمية المستدامة، على الصعيدين المحلي والعالمي، مشيراً إلى أن الإنجازات التي حققناها، جاءت بمتابعة مباشرة من قبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس مجلس إدارة الصندوق، الذي أولى أهداف الصندوق أهمية خاصة، حيث حرص سموه على أن يظل الصندوق في صدارة المؤسسات التنموية والاقتصادية، على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

وأضاف: فخورون بأن تمويلاتنا التنموية واستثماراتنا التي بلغت قيمتها أكثر من مئة وخمسين مليار درهم، حققت غاياتها في دعم اقتصادنا المحلي، واقتصادات الدول النامية، وساعدت على تطوير بنيتها التحتية، لتحقيق النمو المستدام.

وقال: نتطلع، ونحن على مشارف انطلاقة نوعية للخمسين سنة القادمة، لأن نكون حلقة مهمة في سلسلة نجاحات النموذج التنموي الاستثنائي على الخارطة العالمية، واستكمال دورنا في الاستثمار الأمثل للموارد، لنبقى نموذجاً رائداً في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، من أجل مستقبل أفضل للجميع.

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