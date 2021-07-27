شرطة دبي تُسعد موظفيها

المصدر: (دبي - البيان)

أطلق مجلس السعادة والإيجابية في شرطة دبي عدداً من المبادرات الرامية إلى إسعاد الضباط والأفراد والدوريات الشرطية ممن استمر عملهم خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، تقديراً منهم لعملهم الدؤوب وجهودهم المتواصلة للسهر على راحة المواطنين والمقيمين، وتوفير الأمن والأمان خلال الاحتفالات.

وأكدت عواطف السويدي، الرئيس التنفيذي لمجلس السعادة والإيجابية، أن شرطة دبي ولإيمانها بأن إسعاد أفراد المجتمع يبدأ بتحقيق السعادة لموظفيها أولاً، فإنها تحرص على توفير بيئة سعيدة ومحفزة للموظفين، تزيد من إنتاجيتهم، وتضمن تقديم خدمات ذات جودة عالمية للمتعاملين.

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