ارتفاع عدد الوظائف في منصة سوق العمل الافتراضي

المصدر: دبي - سعيد الوشاحي

سجلت الوظائف المعروضة عبر منصة سوق العمل الافتراضي، التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتوطين العام الماضي لتوفير الخيارات البديلة للمتأثرين من أزمة تفشي فيروس كورونا، ارتفاعاً خلال شهري يونيو ويوليو مقارنة بشهري إبريل ومايو، وهو ما يعكس حجم التعافي الذي تشهده القطاعات المختلفة في الدولة من تداعيات الجائحة، حيث بلغ عدد الوظائف الشاغرة على المنصة أكثر من 100 وظيفة 60% منها تم عرضها خلال شهري يونيو ويوليو، وتميزت الوظائف المعروضة خلال هذه الفترة بتنوعها، حيث غطت أغلب القطاعات بخلاف الوظائف السابقة التي كانت تتكرر في قطاعات محددة، كما تميزت بتوزيعها على مختلف مناطق الدولة.

وأدرجت المؤسسات الراغبة في تشغيل الموظفين وظائف متنوعة غطت مجالات مختلفة كالمطاعم والفنادق والشركات العاملة في النفط، وقطاعات البيع بالتجزئة والإنشاءات والهندسة الكهربائية والميكانيكية وموظفي الاستقبال، وتراوحت متطلبات الوظائف بين خبرة عام إلى 5 أعوام، كما تراوحت الرواتب المعروضة بين 1000 و15000 درهم في بعض الوظائف التخصصية.

قطاع التجزئة

وتتيح المنصة للمنشآت التي يوجد بها فائض في أعداد العمالة من غير المواطنين المصرح لهم بالعمل لديها، تسجيل بياناتهم في نظام سوق العمل الافتراضي لدعم احتياجات سوق العمل في ظل صعوبة الاستقدام من خارج الدولة، ووفق الاحتياج من قبل المنشآت الأخرى، على أن يبقى التزامها تجاه هؤلاء العمال قائماً من حيث السكن والوفاء بكافة مستحقاتهم «عدا الأجر»، وذلك حتى مغادرتهم البلاد أو التصريح لهم بالعمل بمنشأة أخرى.

حزم تحفيزية

وكانت وزارة الموارد البشرية والتوطين أطلقت في ظل الحزم التحفيزية، خصائص تفاعلية مبتكرة، في منصة «سوق العمل الافتراضي»، وتعتبر منصة سوق العمل الافتراضي، إحدى مبادرات «البرنامج الوطني لدعم استقرار سوق العمل»، حيث تسهم في تعزيز مرونة الانتقال، وتخفيف الأعباء التشغيلية عن المنشآت التي يوجد لديها فائض في أعداد العمالة غير المواطنة، وذلك من خلال تسجيل بيانات العمال في الموقع الإلكتروني careers.mohre.gov.ae، وهو الأمر الذي من شأنه دعم احتياجات سوق العمل من العمالة الداخلية.

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