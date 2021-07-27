برنامج «تطوير للتعاون البحثي» يعزز ريادة وتميز «كهرباء دبي»

المصدر: دبي- البيان

أسهم برنامج «تطوير للتعاون البحثي»، الذي أطلقه مركز البحوث والتطوير التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي، في تقديم حلول مستدامة وفعالة للتحديات التي تواجه مختلف قطاعات الهيئة وإداراتها. ونجح مهندسو الهيئة وموظفوها المشاركون في البرنامج، في تطوير أنظمة وبرامج تسهم في مواصلة التحسين المستمر لعمليات الهيئة الأساسية، بالاعتماد على البحوث والابتكار.

وأثنى معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة، على جهود موظفي الهيئة، وحرصهم على تطوير حلول بنّاءة واستباقية، بما يرسخ مكانة الهيئة الريادية العالمية، وتحقيق رؤيتها في أن تصبح مؤسسة رائدة عالمياً مستدامة ومبتكرة. وأشار معاليه إلى أن مركز البحوث والتطوير ضمن مجمّع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، يسهم في ترسيخ مكانة المجمّع، بوصفه مركزاً إقليمياً ودولياً للبحث والتطوير.

وأضاف معالي الطاير: «يؤدي مركز البحوث والتطوير، دوراً أساسياً في دعم جهود الهيئة لاستشراف المستقبل، وتطوير الخطط الاستباقية بعيدة المدى، لمواكبة الثورة الصناعية الرابعة، وابتكار التقنيات الإحلالية، التي تعمل على توفير خدمات عالمية المستوى، تعزز جودة الحياة في دبي. وينسجم المركز مع الخطط والاستراتيجيات الوطنية، ومبادرة «دبي 10X»، وتشكل منهج عمل لحكومة دبي، للانتقال بالإمارة نحو ريادة المستقبل، وجعلها تسبق مدن العالم بعشر سنوات.

ويهدف مركز البحوث والتطوير، إلى تعزيز مكانة دبي كمركز عالمي للبحوث والتنمية في مجال الطاقة الشمسية، والشبكات الذكية، وكفاءة الطاقة والمياه، وبناء القدرات في هذه القطاعات، لتمكين دبي من تلبية متطلبات التنمية المستدامة في الإمارة. إضافة إلى ذلك، يسهم المركز في إثراء المجتمع العلمي في دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة والعالم، من خلال نشر المعارف، وتطوير مواهب الباحثين الإماراتيين وقدراتهم».

من جانبه، قال المهندس وليد سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز في الهيئة: «يهدف مركز البحوث والتطوير، إلى أن يصبح منصة عالمية لإطلاق التقنيات الواعدة، بما يضمن المحافظة على مكانة الهيئة في صدارة المؤسسات الخدماتية العالمية. ويضم المركز 41 باحثاً وباحثة، من بينهم 24 من حملة الدكتوراه والماجستير. ويعمل المركز من خلال برنامج «الباحث»، على تطوير الكفاءات المهنية، واستقطاب الخريجين الإماراتيين والكفاءات الوطنية للعمل في المركز، كذلك يسهم عبر برنامج «تطوير للتعاون البحثي»، في تعزيز ثقافة البحث والتطوير بين موظفي الهيئة، وتطوير الكفاءات والمهارات الوطنية، وإنشاء نهج مستدام لمشاريع البحث والتطوير في الهيئة».

بدوره، أشار الدكتور سيف المهيري نائب الرئيس – البحوث والتطوير في الهيئة، إلى أن جهود جميع العاملين في المركز، تتضافر لتحقيق أهداف المركز، ورؤية الهيئة الرامية إلى تعزيز الاستدامة في إمدادات الطاقة، وتنويع مصادر الطاقة، وخلق بيئة عمل تشجع على الابتكار، من خلال إنشاء منصة للإبداع والابتكار في مجال الطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة، وتدريب الكوادر الوطنية. ويساعد النظام على مراقبة شبكة كابلات التوزيع للجهد المنخفض، لرصد الأعطال المحتملة، وتقييم سلامة الكابلات وأدائها على المدى الطويل في الوقت الحقيقي، ما يساعد على تحديد أولويات الصيانة والإصلاح.

تطوير

من أبرز المشاريع والأنظمة التي طورها مركز البحوث والتطوير التابع للهيئة، من خلال برنامج «تطوير للتعاون البحثي»: نظام المراقبة الإلكترونية لحالة كابلات التوزيع الأرضية، اعتماداً على تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتعلّم الآلة، وأحدث تقنيات المستشعرات والبيانات الضخمة.

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