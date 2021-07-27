صندوق الوطن يطلق «برنامج جونز هوبكنز الصيفي لمبادرة موهبتنا»

المصدر: (أبوظبي - البيان)

أطلق صندوق الوطن المبادرة المجتمعية لمجموعة من رجال الأعمال الإماراتيين، بهدف دعم صناعة مستقبل أفضل للأجيال القادمة «برنامج جونز هوبكنز الصيفي لمبادرة موهبتنا» الذي يقام بالتعاون مع مركز الشباب الموهوبين بجامعة جونز هوبكنز لاستكشاف المواهب الناشئة في مجالات متعددة، بما فيها علوم الجينات والفلك والرياضيات والطب والهندسة والتكنولوجيا وعلوم الفيزياء والتغير المناخي.

يأتي هذا البرنامج كجزء من مبادرة موهبتنا التي تهدف إلى اكتشاف 2000 طالب إماراتي موهوب، وتسعى إلى دعم ورعاية 500 منهم على الأقل، وتوجيههم للالتحاق في أفضل الجامعات على مستوى العالم.

وقالت هند طيب باقر، مدير عام صندوق الوطن: «يشكل البرنامج جزءاً أساسياً ضمن منظومة متكاملة يتبعها صندوق الوطن للارتقاء بالمواهب وتطوير قدراتهم المعرفية والعلمية تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة وانسجاماً مع توجهات الدولة لتأهيل جيل من القادة والعلماء في كل المجالات التي تخدم مسيرتنا لتحقيق أهداف دولتنا في الخمسين عاماً القادمة بأن تكون أفضل دول العالم ومركز عالمياً للمعرفة والعلوم المتقدمة».

من جانبها، قالت سلوى المفلحي، مدير إدارة الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية في الدار العقارية: «إن بناء جيل ممكَّنٍ بالعلم والمعرفة هو أمر جوهري وأساسي إذا ما أردنا تعزيز مكانة وتنافسية اقتصاد الدولة على مستوى العالم. وانطلاقاً من هذه الرؤية فإننا نرى في برنامج جونز هوبكنز الصيفي لمبادرة موهبتنا فرصة لصقل وتطوير مواهبنا الوطنية وتسريع وتفعيل دورهم للمساهمة في مسيرة نمو وازدهار الدولة».

وتشتمل فعاليات البرنامج بدورته لهذا العام الذي انطلق أمس ويستمر حتى 5 أغسطس المقبل على 11 مساقاً مكثفاً في قطاعات رئيسية بما فيها مساقات حول استخدام نماذج «الآردوينو» لتصميم المشاريع الإلكترونية التفاعلية وأخرى عن ظاهرة التغير المناخي وكيفية إنقاذ العالم والفيزياء الأفعوانية والتشخيص الطبي والتصميم الهندسي.

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