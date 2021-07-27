وفد مركز «تريندز» يزور «مركز موشيه دايان» و«معهد ميتفيم» في إسرائيل

المصدر: تل أبيب - وام

زار وفد من «مركز تريندز للبحوث و الاستشارات»، برئاسة مديرة إدارة الإعلام، إليازية الحوسني «مركز موشيه دايان للدراسات الشرق أوسطية والأفريقية (MDC)»، في تل أبيب.

وتم خلال الزيارة، بحث تعزيز الشراكة والتعاون المستقبلي بين الجانبين، عبر عدة فعاليات، من بينها الندوة المشتركة، التي تعقد تحت عنوان: «الاتفاق الإبراهيمي.. فرص تعزيز التعاون والتسامح والتنمية في المنطقة»، والمقرر إقامتها في الربع الأخير من العام الحالي، وذلك في إطار تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين «تريندز»، و«مركز موشيه ديان» في مجال إعداد البحوث والأوراق السياسية، حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك إعداد الدراسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية والتكنولوجية، إضافة إلى تنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما قام وفد المركز، بزيارة للمعهد الإسرائيلي للسياسات الخارجية الإقليمية (ميتفيم) (MITVIM)، وجرى بحث سبل التنسيق والتعاون بين الجانبين في القضايا المشتركة، وتبادل الدراسات والبحوث، وعقد المؤتمرات والندوات المشتركة مستقبلاً. ورحب مسؤولو «مركز موشية دايان»، و«معهد ميتفيم»، بزيارة وفد «تريندز للبحوث والاستشارات»، والتعاون البحثي والعلمي مع المركز، مؤكدين أن هذا التعاون، يمثل إضافة نوعية للشراكات البحثية والعلمية، خاصة أن المراكز الثلاثة تتشارك رؤية مستنيرة، ترى في البحث العلمي والمعرفة، طريقاً للتنمية والسلام والعيش المشترك.

وتأتي زيارة وفد «تريندز للبحوث والاستشارات»، لمركز موشيه دايان (MDC)، والمعهد الإسرائيلي للسياسات الخارجية الإقليمية «ميتفيم» (Mitvim)، في إطار حرص المركز على الانفتاح على المؤسسات والمراكز البحثية المهمة في المنطقة والعالم، وتعزيز الشراكة معها في مجال البحث العلمي والأكاديمي.

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