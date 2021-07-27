اتفاقية بين «إسعاف دبي» و«مستشفى قرقاش» لنقل المرضى

المصدر: (دبي - البيان)

وقعت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، ومستشفى قرقاش الخاص، اتفاقية تعاون بين الجهتين، للاستفادة من خدمات نقل وإسعاف المرضى، التي تقدمها مؤسسة دبي للإسعاف، خاصة الحالات التي تنطبق عليها معايير النقل من وإلى المستشفى، داخل الإمارة وخارجها، وتقديم الخدمة الفائقة في أسرع وقت، وبأفضل الأساليب المتاحة، على مدار الأسبوع. وتمكين المستشفى من الاطلاع على «نظام الكيرمونيكس»، وهو نظام يتيح للمستشفى معرفة معلومات المرضى، لتسهيل عملية استقبال وعلاج المرضى.

وقع الاتفاقية خليفة الدراي - المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وغادة سوالمه- المدير التنفيذي لخدمات الإسعاف بمستشفى قرقاش.

وأكد «الدراي»، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للإسعاف، على أهمية التعاون بين المؤسسة والمنشآت الصحية في الدولة، مؤكداً أن «مثل تلك الشراكات، تعزز رؤية القيادة الرشيدة، في ما يخص توفير أفضل الخدمات الصحية لسكان الإمارة من المواطنين والمقيمين»، مضيفاً: «نسعى دائماً للبحث عن السبل والوسائل التي تمكننا من تقديم أفضل وأسرع خدمة طبية لكل المرضى، كما نثمن مبادرات شركائنا في القطاع الصحي، التي تسهم بدورها في مسيرة التنمية والتطوير في مجال الصحة».

تأتي هذه الاتفاقية، ضمن مجموعة اتفاقيات سابقة، مع أكثر من 35 جهة صحية في نفس المجال.

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