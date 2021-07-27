«مبادلة للرعاية» توفر برامج تدريب من معهد القيادة والإدارة البريطاني

المصدر: أبوظبي - البيان

كشفت مبادلة للرعاية الصحية أنها باتت أول شبكة للرعاية الصحية على مستوى المنطقة تقوم بتطوير وتوفير برامج تدريب متخصصة ومعتمدة من معهد القيادة والإدارة رفيع المستوى والمعروف في المملكة المتحدة، وذلك لتطوير المهارات القيادية لدى كوادر الموظفين العاملين عبر شبكة مرافقها عالمية المستوى، وتماشياً مع رؤيتها والتزامها الراسخ بإحداث تحولات إيجابية في مشهد الرعاية الصحية الإقليمي.

وتنسجم هذه المبادرة مع المساعي الحثيثة لشبكة مبادلة للرعاية الصحية من أجل توظيف البرامج التعليمية والتدريبية كأدوات فعّالة لتحسين جودة وكفاءة معايير الرعاية الصحية بشكل عام، والمساهمة في تعزيز استدامة منظومة الرعاية الصحية من خلال رعاية وصقل المواهب الإماراتية.

وسيُشكل برنامجا القيادة الجديدان إضافة قوية إلى برامج التدريب الحالية التي تقدمها شبكة مبادلة للرعاية الصحية، مما يوفر منهجية متكاملة وشاملة وأكثر تخصيصاً لضمان التميز عبر جميع الأدوار الوظيفية بمختلف التخصصات، ودعم سياسة التوطين عبر جميع المستويات والأقسام.

مهارات

وقال حسن جاسم النويس، الرئيس التنفيذي لمبادلة للرعاية الصحية، إن الهدف الرئيسي لبرامج القيادة الجديدة يتمثل في تزويد الموظفين بأفضل المهارات والخبرات على مستوى القطاع، مما ينعكس بدوره على خدمات الرعاية الصحية التي يتم تقديمها للمرضى. مشيراً إلى أن توفير برامج تدريب معتمدة دولياً تتناسب مع احتياجات ومتطلبات قطاع الرعاية الصحية محلياً وإقليمياً، من شأنه دعم إعداد جيل جديد من القادة البارعين الذين يمكنهم المساهمة بشكل فعال في دفع عجلة الابتكار وتعزيز أنشطة البحث والتدريب والارتقاء بجودة معايير الرعاية.

ولفت النويس إلى أن نحو 60 % من الموظفين الذين ترشيحهم للمشاركة في برامج تطوير المهارات هم من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة.. وسيسهم ذلك على المدى الطويل في تعزيز استدامة قطاع الرعاية الصحية في الدولة من خلال زيادة عدد الإماراتيين المالكين للمهارات القيادية اللازمة لتدشين حقبة جديدة من الريادة في مشهد الرعاية الصحية في المنطقة.

وحددت مبادلة للرعاية الصحية من خلال إجرائها تقييمات مستمرة الموظفين الذين أظهروا مستوى ملحوظا من الكفاءة والموهبة يؤهّلهم للانضمام إلى البرنامجين الجديدين لتطوير المهارات.. ويُعد البرنامج الأول الذي يحمل اسم «Boost - تعزيز» عبارة عن دورة مدتها ثلاثة أشهر تستهدف المساعدين والمهنيين المبتدئين، بينما يتضمن البرنامج الثاني، المعروف باسم «Advance - تقدّم» دورة مدتها ستة أشهر تستهدف المهنيين والمديرين.

معايير

عمل معهد القيادة والإدارة في المملكة المتحدة على التحقق بشكل مستقل من أن كلا البرنامجين يفيان بالمعايير الرائدة والمثبتة التي حددها، إضافة إلى التأكد من اشتمالهما على الأبعاد الخمسة للقيادة، وهي الإخلاص والرؤية والإنجاز والملكية والتعاون، وبعد إكمال البرنامجين بنجاح، سيتم منح الموظفين شهادات إنجاز معتمدة من معهد القيادة والإدارة.

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