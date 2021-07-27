«عليا رأس الخيمة» تناقش تطوير الأداء المؤسسي

المصدر: (رأس الخيمة - وام)

ترأس اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي القائد العام لشرطة رأس الخيمة رئيس اللجنة العُليا الدائمة، اجتماع اللجنة العُليا الدائمة السابع للعام الجاري «عن بعد» بحضور جميع أعضائها.

وثمن رئيس اللجنة العليا الدائمة برأس الخيمة جهود الأعضاء وفرق العمل التي ساهمت في تحقيق نتائج متميزة للأداء الشرطي والأمني في الإمارة في الآونة الأخيرة، ما كان له طيب الأثر.

وتناول الاجتماع مجموعة من المحاور المهمة التي تدعم تطوير وتحسين الأداء المؤسسي لقطاعات الشرطة كافة، وسلط الضوء على نتائج تقارير مراكز تقديم الخدمات «إسعاد المتعاملين» في القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة.

وتم في الاجتماع أيضاً مناقشة الخطة التشغيلية للخدمات المقدمة بمراكز تقديم الخدمات وفقاً للتوجهات الحكومية، واستطلاعات رأي المتعاملين، لضمان استدامة تحسين الخدمات الشرطية المقدمة في الإمارة.

وأشار اللواء النعيمي إلى أن الغاية الرئيسة للعمل الشرطي تتمثل بتحقيق أعلى معدلات الشعور بالأمن والأمان لدى مجتمع الإمارة. ودعا النعيمي إلى العمل بروح الفريق الواحد.

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