1.5 مليون درهم حصدها 271 فائزاً في «الذيد للرطب»

المصدر: الشارقة - البيان

حظيت فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان الذيد للرطب، الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة الشارقة على مدار أربعة أيام في مركز إكسبو الذيد، بإقبال تجاوز 20 ألف زائر من إمارة الشارقة ومختلف إمارات الدولة، الذين حرصوا على متابعة أنشطة الحدث الذي اختتم أمس، وما تضمنه من الفعاليات التي استهدفت إحياء التراث والاحتفاء بالعادات والتقاليد الإماراتية العريقة، فضلاً عن متابعة مسابقات مزاينة الرطب والفواكه، والاطلاع على أجود ما أنتجه مزارع النخيل في الذيد والشارقة ودولة الإمارات التي قدمها عشرات المزارعين من أفخر أنواع الرطب والفواكه، بالإضافة إلى أحدث الابتكارات الزراعية.

توزيع

وشهد المهرجان خلال أيامه الأربعة التي امتدت من 22 إلى 25 يوليو، توزيع 271 جائزة نقدية بقيمة مليون و500 ألف درهم على المشاركين في مسابقات المزاينة السبع، وجوائز عينية للفائزين بالسحوبات التي أجرتها غرفة الشارقة بهدف إسعاد الزوار ومتابعي حسابات مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالحدث، وتضمن المهرجان 23 منصة، عرض المزارعون من خلالها مختلف أصناف الرطب من الإنتاج المحلي لإمارة الشارقة بشكل خاص والدولة بشكل عام، وسط مشاركة العشرات من ملّاك النخيل والمزارعين والصناعيين إلى جانب عدد من الجهات الرسمية.

حضور

وشهد اليوم الختامي للحدث حضوراً رسمياً رفيع المستوى تمثل بالشيخ هيثم بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب حاكم الشارقة في مدينة كلباء، الذي جال في أرجاء المهرجان وتابع عدداً من فعالياته واستمع من محمد مصبح الطنيجي منسق عام المهرجان، عن تفاصيل الحدث وأهميته ودوره الفاعل في دعم زراعة النخيل والارتقاء بجودته، كما تم خلال اليوم الختامي تكريم الفائزين بمسابقات المزاينة وعدد من الجهات الحكومية وشركاء الحدث.

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