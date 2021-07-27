تعاون بين الإمارات وأستراليا في الرعاية الصحية

المصدر: دبي - البيان

وقعت مؤسسة أمتان للرعاية الصحية - أستراليا، والتي ناب عنها القنصل العام الأسترالي للمفوضية الأسترالية للتجارة والاستثمار إبان هاليداي، و«الشامسي للرعاية الصحية» ممثلة بالدكتور سعيد علي الشامسي، أمس، اتفاقية تعاون في مجال الوقاية من الأمراض المزمنة والمعدية، وذلك في مقر القنصلية الأسترالية بدبي.

وتنص الاتفاقية على التعاون المشترك في الاستفادة من الخبرات الطبية والمستشفيات في أستراليا في معالجة الأمراض المزمنة والبرامج الصحية المعتمدة لديهم والاستفادة منها في نقل المعرفة بين مزودي الرعاية الصحية وأفراد المجتمع.

وقد كان هناك تجهيزات سبقت الاتفاقية لكلا الطرفين في المعرض العربي للطب Arab Health 2020 في دراسة جدوى للاستثمار في الرعاية الصحية في دولة الإمارات العربية المتحدة والاستفادة من تجارب الدول الكبرى في هذا المجال وتسعى الاتفاقية كذلك في صياغة البروتوكولات الإكلينيكية في معالجة الأمراض ما بعد «كوفيد 19» ووضع منهجية تساعد القطاعين العام والخاص وأفراد المجتمع للوقاية الأمراض المزمنة.

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