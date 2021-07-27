مركز حميد لخدمة القرآن يطلق دورته الصيفية تحت شعار «صيفنا إنجاز»

المصدر: عجمان - وام

أطلق مركز حميد بن راشد النعيمي لخدمة القرآن الكريم، دورته الصيفية المكثفة التاسعة لحفظ القرآن ومراجعته، تحت شعار «صيفنا إنجاز»، والتي يتم تنفيذها من خلال منصة عجمان لتعليم القرآن الكريم.

وتضم الدورة 13 حلقة للقرآن الكريم للذكور والإناث، بقدرة استيعابية تبلغ 142 طالباً وطالبة من فئة النخبة، من داخل وخارج إمارة عجمان، مقسمين على حلقات للحفظ، وأخرى للمراجعة والإتقان.

وتأتي هذه الأنشطة الهادفة، برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، ومتابعة من سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي العهد، وتعد هذه الدورات القرآنية، من ضمن الأنشطة الصيفية التي يقدمها المركز في فترات إجازات الطلبة، لتعود عليهم بالنفع، وتشغل أوقاتهم بما يطور قدراتهم، وينمي معارفهم.

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