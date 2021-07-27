الإمارات وسيراليون تبحثان تعزيز التعاون الأمني والشرطي

المصدر: فريتاون - وام

أكد جوليوس مادا بيو رئيس جمهورية سيراليون، عمق العلاقات بين سيراليون ودولة الإمارات، معرباً عن تطلعه بدفعها إلى آفاق أرحب، انطلاقاً من المكانة المرموقة التي تحظى بها دولة الإمارات في مختلف المجالات.

جاء ذلك، خلال استقباله للواء الدكتور أحمد ناصر الريسي مفتش عام وزارة الداخلية، حيث رفع الرئيس تحيات بلاده قيادة وشعباً، إلى قيادة دولة الإمارات، وتمنياتهم لشعبها دوام النمو والازدهار، مؤكداً حضوره الشخصي لـ«إكسبو 2020 دبي».

وجرى خلال الاجتماع، بحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين، في المجالين الأمني والشرطي.

كما التقى اللواء الريسي، خلال الزيارة إلى فريتاون، محطته الثالثة ضمن جولة أفريقية، لتعزيز العلاقات، وبحث سبل تطوير التعاون معها في المجالات الشرطية والأمنية، محمد جلدة جلوه نائب الرئيس السيراليوني، وديفيد موريس باندا نوح وزير الداخلية، ونائبه، وأمبروز سوفولا المفتش العام في الوزارة، وتم خلال اللقاءات، مناقشة العديد من ملفات التعاون المشترك في مجالات مختلفة، وأبرزها التحديات الأمنية، وسبل تعزيز التنسيق والتعاون، وتبادل الخبرات في مجالات مكافحة الجريمة، والتدريب.

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