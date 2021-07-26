«أصدقاء السكري» تستعرض خطط العمل لأبرز مشاريعها وبرامجها الصحية

المصدر: الشارقة - البيان

استعرضت جمعية أصدقاء السكري، إحدى الجمعيات الداعمة للصحة في إدارة التثقيف الصحي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، خلال اجتماعها العمومي الأول، خطط العمل لأبرز المشاريع والبرامج الصحية، التي تعتزم تنظيمها خلال الفترة القادمة.

وشهد الاجتماع الذي عقدته الجمعية مؤخراً، عبر خاصية الاتصال المرئي، برئاسة سعادة خولة الحاج رئيسة جمعية أصدقاء السكري، وبحضور ممثل من وزارة تنمية المجتمع، وأعضاء مجلس إدارة الجمعية، بحث سبل تطوير الأنشطة والبرامج التوعوية التي تقوم بها الجمعية، لتعزيز وعي أفراد المجتمع بمرض السكري، وطرق الوقاية منه.

وتوجهت خولة الحاج، بأسمى آيات الشكر والتقدير، إلى قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الشارقة، لاهتمام وحرص سموها على توفير الدعم والرعاية الكاملة لجمعية أصدقاء السكري، لتستمر في تقديم وإطلاق المبادرات والمشاريع، بما يمكنها من تحقيق أهدافها، بترسيخ مفاهيم الأنماط الصحية السليمة لدى كافة أفراد المجتمع، وتعزيز وعيهم الصحي بمرض السكري وأسبابه وأعراضه.

وكيفية الحد من انتشاره، وصولاً إلى توفير حياة أفضل، تضمن رفاهية وسلامة وسعادة المجتمع، مشيرة إلى أن رعاية سموها ومتابعتها الحثيثة، كانت السبب في أن غدت الجمعية اليوم واحدة من الجهات الرائدة في الحفاظ على صحة مرضى السكري.

عصف ذهني

وأشارت خولة الحاج، إلى أن الاجتماع شكّل جلسة عصف ذهني، لتبادل التجارب والآراء والمقترحات، ووضع منهجية عمل متكاملة، بما يسهم في تطوير أداء الجمعية، وتمكينها من تحقيق مستهدفاتها الاستراتيجية، وحشد جهودها لتعزيز الوعي الصحي، وضمان اتباع أفضل الممارسات التي تؤمّن للمجتمع الوقاية من مرض السكري، مؤكدة التزام الجمعية وكافة الكوادر العاملة فيها، بتقديم برامج نوعية لتوعية المجتمع والمصابين بداء السكري.

وتوفير الدعم والمساندة للمرضى، وإيجاد بيئة داعمة للصحة، تمكن أفراد المجتمع من تبني أنماط حياة صحية، معبرة عن شكرها وتقديرها لجميع أعضاء ومتطوعات الجمعية، على ما قدموه من جهود خلال الأعوام الماضية، في سبيل تحقيق أهداف الجمعية، وإيصال رسائلها التوعية لأفراد المجتمع.

كما عقدت الجمعية اجتماعاً آخر لمجلس إدارتها، جرى خلاله انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الجديد، حيث تم انتخاب سعادة خولة الحاج، لمنصب رئاسة مجلس الإدارة، والدكتورة إلهام محمد الأميري لمنصب نائبة رئيس مجلس الإدارة، والشيخة منى بنت صقر القاسمي لمنصب أمين السر، وحصة الشريف لمنصب أمين الصندوق.

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