دفاع مدني الفجيرة تحذر من حوادث اختناق الأطفال داخل المركبات

المصدر: الفجيرة -البيان

دعت إدارة الدفاع المدني الفجيرة الجمهور إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر والالتزام بإرشادات السلامة عند اصطحاب الأطفال في المركبات، والتأكد من عدم نسيان وترك الأطفال لوحدهم داخل المركبة.

خصوصاً مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، تفادياً لوقوع حوادث الاختناق للأطفال، حيث إن الأطفال لا يعون بالمخاطر التي تحيط، فإن المسؤولية المجتمعية تقع على عاتق أولياء الأمور و مصطحبي الأطفال من سائقي المركبات والحافلات المختلفة.

وأشارت الإدارة إلى أن أسباب وقوع حوادث اختناق الأطفال داخل المركبات تتعدد، ويمكن القول إن من أهم هذه الأسباب هو الإهمال غير المقصود من بعض الأسر وترك الأطفال بمفردهم داخل السيارة، و السماح للأطفال بالعبث بمفتاح المركبة وهم بالداخل مما قد يتسبب بإغلاقها، وعدم متابعة أولياء الأمور بأماكن تواجد أبنائهم.

وأضافت أنه من المعلوم أن تواجد الطفل في المركبة يشكل خطراً كبيراً فإنه سرعان ما يحدث ارتفاع درجة الحرارة، مما يؤدي إلى إصابتهم بصدمة حرارية تؤدي إلى الموت.

فلذلك كان لابد من التنبيه على أولياء الأمور ومصطحبي الأطفال بضرورة عدم ترك الأطفال في المركبة لوحدهم مهما كانت الأسباب، ومراقبة أطفالهم وعدم السماح لهم بالعبث بمفاتيح المركبة وتفقد جميع المقاعد بعد خروج جميع الأفراد واغلاق الأبواب، وإبقاء جزء من النافذة مفتوحاً، والتأكد من وضع المفاتيح بعيدة عن متناول الأطفال، وكل ذلك حرصاً على سلامتهم وحياتهم.

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