أبوظبي تخفض رسوم تأسيس الأعمال بأكثر من 90 %

المصدر: أبوظبي - صبري صقر

خفَّضت أبوظبي رسوم تأسيس الأعمال التجارية في الإمارة بنسبة تزيد على 90%، لتصبح 1000 درهم، كما خفضت رسوم تجديد الرخص التجارية إلى 1000 درهم. ويبدأ تطبيق الرسوم الجديدة من غد الثلاثاء، كما يستمر العمل بالرسوم الاتحادية.

وأكد المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي أن الرسوم الجديدة تشمل 6 أنشطة ضمن الرخصة التجارية، كما تتضمن جميع رسوم الجهات الحكومية المعنية في أبوظبي، بما فيها دائرة التنمية الاقتصادية ودائرة البلديات والنقل، ورسوم العضوية السنوية في غرفة أبوظبي، بالإضافة إلى رسوم الجهات التنظيمية التابعة لإمارة أبوظبي حسب نوع النشاط الاقتصادي. وفي إطار الإجراءات الجديدة، أُلغيت العديد من الرسوم بالكامل، بينما شهدت رسومٌ أخرى خفضاً كبيراً.

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