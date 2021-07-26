الرئيس الغيني يبحث التعاون مع مفتش عام وزارة الداخلية

المصدر: (أبوظبي - وام)

استقبل الرئيس الغيني، ألفا كوندي، اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، مفتش عام وزارة الداخلية والوفد المرافق.

وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات بين غينيا ودولة الإمارات في المجالات الشرطية والأمنية.

وأكّد الرئيس الغيني عمق العلاقات بين الدولتين الصديقتين، وحمّل اللواء الريسي تحيات بلاده قيادة وشعباً إلى قيادة دولة الإمارات وتمنياتهم لشعبها دوام النمو والازدهار.

كما التقى اللواء الريسي أثناء زيارته لغينيا الدكتور إبراهيم خليل كابا وزير الخارجية، وألبرت دامانتانج كامارا وزير الأمن والحماية المدنية، حيث جرى بحث تعزيز التعاون في كافة القضايا المتعلقة بعمل الشرطة ومكافحة الجريمة.

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