16.5 مليون جرعة من لقاح «كوفيد 19» قُدمت في الدولة

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، عن تقديم 51073 جرعة من لقاح «كوفيد 19»، خلال الساعات الـ 24 الماضية، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى أمس، 16495917 جرعة، ومعدل توزيع اللقاح 166.79 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك، تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح «كوفيد 19»، وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة، الناتجة عن التطعيم، والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات، والسيطرة على فيروس «كوفيد 19».

خطة

وإلى ذلك، وتماشياً مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع، لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة، بهدف الاكتشاف المبكر، وحصر الحالات المصابة بفيروس «كورونا» المستجد، والمخالطين لهم وعزلهم، أعلنت الوزارة عن إجراء 232307 فحوصات جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية، على فئات مختلفة في المجتمع، باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

‌‎وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة، وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة، في الكشف عن 1528 حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد، من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة، وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 671636 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن وفاة 4 حالات مصابة، وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس «كورونا» المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 1920 حالة.

1491

‌‎ أعلنت وزارة الصحة عن شفاء 1491 حالة جديدة لمصابين بفيروس «كورونا» المستجد، وتعافيها التام من أعراض المرض، بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 649173 حالة.

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