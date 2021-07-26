«تم» توفر على الجمهور 18 مليون زيارة لمراكز الخدمة بأبوظبي

المصدر: أبوظبي – موفق محمد

نجحت منظومة الخدمات الإلكترونية المقدمة عبر المنصة الموحدة لخدمات حكومة أبوظبي «تم» في توفير نحو 385 ألف يوم عمل على موظفي الجهات الحكومية في إمارة أبوظبي، فضلاً عن توفير 136 طناً من الكربون عبر التوقف عن استخدام الورق، وذلك وفقاً لتقرير إنجازاتها لنهاية العام الماضي 2020.

وبين التقرير بأن الخدمات وفرت على الجمهور القيام بنحو 18 مليون زيارة لمراكز الخدمة، في الوقت الذي وصلت فيه إجمالي عدد المعاملات التي جرى إنجازها رقمياً إلى نحو 9 ملايين و331 ألفاً و895 معاملة، محققة نسبة رضاء عن خدماتها بواقع 93%.

وتقدم منصة منظومة «تم» 783 خدمة حكومية بشقيها في الموقع الإلكتروني ومراكز خدمات حكومة أبوظبي، منها 558 خدمة تم توفيرها عبر تطبيق «تم» الذكي.

منصة

وتعد المنصة نافذة شاملة تقدم الخدمات الإلكترونية إلى كافة المواطنين والمقيمين ورجال الأعمال والزوار في إمارة أبوظبي، مما يوفر الوقت والجهد ويسرع من دفع عجلة التنمية ودعم مسيرة التقدم.

6 دقائق

ووفقاً للدراسات والمؤشرات التي أجريت فإن الزمن المستغرق لإنجاز أكثر من 500 خدمة من الخدمات المتوفر عبر المنصة يصل إلى 6 دقائق فقط، وهو دليل على كفاءة النظام الإلكتروني وتطوره من جهة وتسهيل إجراءات إنجاز المعاملات بكل سهولة وسرعة من جهة أخرى.

وحول إجمالي قيمة المعاملات المنجزة عبر منصة «سداد أبوظبي» خلال عام 2020، فقد أشار التقرير إلى إجراء المنصة التي تتيـح للمتعامليـن سـداد رسـوم جميـع الخدمـات الحكوميـة رقميـاً، لمعاملات وصلت قيمتها الإجمالية مليار و500 مليون درهم.

سداد أبوظبي

تعتبر مبادرة «سداد أبوظبي» أحدث منصات الدفع الرقمية الموحدة لجميع الخدمات الحكومية في أبوظبي، والتي أطلقتها منظومة خدمات أبوظبي الحكومية الموحدة «تم».

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