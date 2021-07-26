إسدال الستار على مسابقات «مهرجان ليوا للرطب»

المصدر: الظفرة - وام

اختتمت مسابقات مهرجان ليوا للرطب بدورته الـ17 التي أقيمت تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وبتنظيم من لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي في الفترة من 15 إلى 25 يوليو الجاري في مدينة ليوا بمنطقة الظفرة.

وقال عبيد خلفان المزروعي مدير مهرجان ليوا للرطب مدير إدارة المشاريع والتخطيط في لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية، إن المهرجان يأتي كل عام تلبية لتوجيهات القيادة الرشيدة الرامية إلى المحافظة على تراث دولة الإمارات وتطوير قطاع الزراعة.

نجاح

وأشار إلى أن مهرجان ليوا للرطب سجل نجاحاً جديداً يضاف إلى نجاحات المهرجان على مدار الأعوام السابقة رغم الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم بسبب جائحة كوفيد - 19.

ونوه إلى أن فعاليات هذا العام اقتصرت على 22 مسابقة للرطب والفواكه والمزرعة النموذجية وأجمل مخرافة والتي خصص لها 253 جائزة بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 8 ملايين و200 ألف درهم.

وأسفرت مزاينة رطب الخلاص (الشوط المفتوح) عن فوز نصيب أحمد حمد دمينة المنصوري بالمركز الأول وحل بالمركز الثاني عبيد سعيد نصيب المزروعي وفي المركز الثالث سيف بخيت سيف مرشد المرر والمركز الرابع عيسى فارس سعيد المزروعي والمركز الخامس مبارك سالم سعيد المنصوري.

مزاينة

وسجلت مزاينة رطب الخلاص لمزارع العين فوز علي سعيد حمودة خميس العرياني بالمركز الأول وبالمركز الثاني سلطان سعيد محمد سلطان العرياني والمركز الثالث أحمد خميس حمودة خميس العرياني والمركز الرابع عبدالله مبارك حميد عية الشامسي والمركز الخامس مبارك محمد مفتاح الشامسي.

وفي مزاينة رطب الفرض (الشوط المفتوح) فازت «قماشة سيف بطي المزروعي» بالمركز الأول، وفي المركز الثاني ورثة المرحوم علي مصبح الكندي، وفي المركز الثالث روضة مبارك مسباح المرر، والمركز الرابع مبارك سالم سعيد المنصوري، والمركز الخامس عفراء محمد خلفان الهاملي.

وفي مزاينة رطب الفرض لمزارع منطقة العين فاز علي سعيد حمودة خميس العرياني بالمركز الأول، وفي المركز الثاني عبدالله مبارك حميد عية الشامسي، وفي المركز الثالث خليفة بطي محمد خليفة الشامسي، والمركز الرابع مطر علي مفتاح محمد الشامسي، والمركز الخامس سعيد حمودة خميس العرياني.

وأعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان ليوا للرطب أسماء الفائزين في مسابقة المزرعة النموذجية بفئاتها الثلاث (محاضر الشرقية والمحاضر الغربية في مدينة ليوا، ومزارع مدن الظفرة) وتقدم الفائزين في فئة المحاضر الشرقية «ورثة عبدالله حاذة عبدالله المرر» في المركز الأول وفي المركز الثاني «مريم علي محمد المنصوري»، وذهب المركز الأول في فئة المحاضر الغربية إلى «عيسى فارس سعيد المزروعي»، والمركز الثاني إلى «قماشة سيف بطي المزروعي» فيما حصد المركز الأول في فئة مدن الظفرة «خليفه سهيل علي ربيع المزروعي»، وفي المركز الثاني «محمد خلفان محمد سويح المزروعي»، إذ تم نشر النتائج على حسابات لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية «تراثنا».

وسجلت مسابقة ليوا لنخبة الرطب تقدم «صلهام حرموص سعيد صالح المزروعي» ليظفر بالمركز الأول، فيما ذهب المركز الثاني إلى «ميرة علي مرشد المرر»، وفي المركز الثالث «سيف صياح سالم طماش المنصوري»، وفي المركز الرابع «سلمى مصبح الكندي المرر»، وفي المركز الخامس «مبارك سالم سعيد المنصوري». وفي مسابقة الظفرة لنخبة الرطب ذهب المركز الأول إلى «ورثة عبدالله حاذة عبدالله المرر» والمركز الثاني إلى «عبيد سعيد نصيب خميس المزروعي»، والمركز الثالث إلى «أحمد سيف محمد الفلاسي»، والمركز الرابع إلى «سعيد سالم جابر سعيد المنصوري»، والمركز الخامس إلى «محمد أحمد دمينة المنصوري».

نتائج

أعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان ليوا للرطب نتائج مزاينات رطب الخلاص والفرض ضمن الأشواط المفتوحة والأشواط المخصصة لمزارع منطقة العين والتي خصصت لها نحو مليون و686 ألف درهم جوائز نقدية موزعة على 80 جائزة ضمن 4 مزاينات، منها 25 جائزة لمزاينة رطب الخلاص (الشوط المفتوح)، و25 جائزة لمزاينة رطب الخلاص لمزارع منطقة العين، و15 جائزة لمزاينة رطب الفرض (الشوط المفتوح)، و15 جائزة لمزاينة رطب الفرض لمزارع منطقة العين.

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