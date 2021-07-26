سفارة الدولة في المنامة تنظم جلسة حوارية حول «حماية حقوق الطفل»

المصدر: أبوظبي - البيان

أعرب الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى مملكة البحرين عن سعادته بالنشاط الثقافي المشترك والمستمر بين سفارة الدولة في المنامة والعديد من الجهات الرسمية والأهلية في مملكة البحرين بما يصب في مصلحة ترسيخ وتعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.

وأشاد السفير بمشاركة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة في الإمارات بالتنسيق مع سفارة الدولة في المنامة، وكل من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، واللجنة الوطنية للطفولة في مملكة البحرين في تنظيم الجلسة الحوارية حول «حماية حقوق الطفل» والتي عُقدت عبر تقنية الاتصال المرئي بتنظيم سفارتنا بالمنامة.

وقال الشيخ سلطان بن حمدان إن دولة الإمارات احتفلت يوم 15 مارس الماضي بـ«يوم الطفل الإماراتي» تحت شعار «حق اللعب»، وإن الدولة اهتمت بالطفولة منذ قيام الاتحاد عام 1971، وهي تلتزم المعايير الدولية في هذا المجال، وتراعي خصائص المجتمع إذ إن الأسرة هي القوام. وأدار الجلسة الحوارية التي شهدها عدد من المختصين والمهتمين الإعلامي فهد هيكل وشارك بها لولوة العوضي المستشارة القانونية للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة ومريم المنذري مديرة مكتب الدعم النسائي بالاتحاد النسائي العام وسلامة الطنيجي رئيسة المجلس الاستشاري للأطفال ومن الجانب البحريني زينب العويناتي ممثل النيابة العامة عضو اللجنة الوطنية للطفولة وهدى الحمود رئيس مجلس إدارة مركز حماية الطفل مديرة إدارة الرعاية الاجتماعية بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية ولولوة العجاجي رئيس مركز حماية الطفل التابع للوزارة.

وتمحورت الجلسة حول القوانين المعمول بها ونماذج الخدمات والمشاريع في حماية حقوق الطفل والمبادرات التي تدعم حقوق الطفل وتطوره في المجتمع والتعريف بمفهوم الطفل وتسليط الضوء على التحديات التي تواجهه في ظل التحول الرقمي ونشر الوعي بشأن الجرائم الإلكترونية، وقدم المشاركون أفكارهم ورؤاهم من خلال مجموعة العروض التقديمية والمحادثات والمناقشات.

أولوية

وذكرت لولوة العوضي المستشارة القانونية للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة أن دولة الإمارات جعلت للطفل أولوية ومكانة خاصة لدى المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس الدولة رحمه الله، والذي يؤكد ذلك إصداره مرسوماً بالقانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2003 لإنشاء المجلس الأعلى للأمومة والطفولة.

وأشارت إلى أن مبادرات المجلس تجاوزت المنطقة الجغرافية في مساهمتها الخاصة بحقوق الطفل ونفذ العديد من المبادرات الموجهة للطفولة في عدة دول ومن بينها الأردن واليمن والصومال.

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