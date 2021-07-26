إعفاء كبار السن من رسوم المواقف وتوفير المعدات بأسعار مخفّضة

المصدر: أم القيوين – عصام الدين عوض

أكد جاسم حميد غانم رئيس جمعية الصيادين في أم القيوين، أن إدارة الجمعية توفر 390 صنفاً من معدات الصيد بأسعار مناسبة للصيادين تتوافق مع دخولهم، كما توفر مولدات الكهرباء وجميع مستلزمات قطع الغيار للمحركات، وصيانة القوارب والمحركات في الورشة البحرية التابعة للجمعية بصورة دورية.

وقال، إن الجمعية تعفي كبار السن من المواطنين من عقود إيجار المواقف للقوارب والمركبات والورثة كذلك، كما تقدم خصومات بنسبة 20 % على عقود الإيجار للصيادين الآخرين، إضافة إلى حسومات بنسبة 15 % من قيمة تصليح المحركات في الورشة البحرية، وتقدم قروض شهرية للصيادين. ولفت إلى أنه يتم توزيع الأرباح على الصيادين سنوياً، فخلال عام 2020 بلغت أرباح الجمعية مليوناً و146 ألف درهم، إضافة إلى تكريم الفاعلين منهم بمنحهم قسائم مشتريات مستلزمات الصيد من الجمعية، وتوفير كاميرات مراقبة وحراسة على ميناء المرسى لحفظ أغراض الصيادين، وتوفير 26 مخزناً وتأجيرها لهم برسوم رمزية.

وأضاف أن هناك مكرمة من صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين للصيادين، حيث خصص سموه لهم أرضاً بجانب سوق السمك، وتم إنشاء مصنع للثلج بقيمة 700 ألف درهم، ما خفف الأعباء على الصيادين بنسب كبيرة. ونوّه بأن ورشة الصيادين تعمل على فترتين صباحية بهدف تقديم خدماتها للصيادين بشكل يومي.

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