دعم الصيادين المواطنين والأمن الغذائي من أولويات القيادة

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبو الفتوح

أكد خليفة المهيري رئيس جمعية رأس الخيمة التعاونية لصيادي الأسماك، أن ملف الأمن الغذائي ودعم الصيادين المواطنين من أولويات القيادة، مشيراً إلى تخصيص 6.5 ملايين درهم كدعم سنوي من خلال تقديم محركات بحرية بنصف القيمة عن طريق الجهات المختصة، وإلغاء الرسوم المفروضة على الصيادين.

وأشار إلى أن قرارات صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، تقضي بخصم 50 ٪ من قيمة كافة الرسوم والمستحقات المترصدة على سكن عمال الصيد البحري ومراسي الصيادين في الموانئ من الحرفيين وصيادي النزهة، حتى الحادي والثلاثين من مايو 2021، على أن تسدد تلك المستحقات خلال 3 أشهر.

كما أصدر سموه قراره بخفض رسوم الخدمات الرئيسية لموانئ الصيد 40 ٪ لصالح الصيادين الحرفيين، و20 ٪ للصيادين العاملين على «قوارب النزهة»، لتصبح رسوم توفير المساكن لعمال الصيد الحرفيين، عن العامل الواحد، 1200 درهم، ولخدمة توفير المراسي للصيادين الحرفيين، تشمل مرسى ومخزناً وسكن عمال، 1200، وألف درهم لتوفير المراسي للصيادين الحرفيين في تلك الموانئ (مرسى فقط)، و3000 درهم مقابل توفير المراسي لصيادي النزهة، و1200 لتجديد عقود إيجار سكن عمال الصيد.

وأشار إلى أن عدد الأعضاء 321 عضواً من 1030 صياداً. وأضاف: "كان لدى الجمعية دلال مواطن ولكن لقلة المردود المادي ترك المهنة".

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