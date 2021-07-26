رصد 287 مخالفة إخفاء بيانات لوحة مركبة في الشارقة

المصدر: (الشارقة – عصام الدين عوض)

أكد المقدم محمد علاي النقبي مدير إدارة المرور والدوريات بالقيادة العامة لشرطة الشارقة لـ «البيان»، أنه تم رصد 287 مخالفة مرورية، تتعلق بإخفاء لوحات المركبات بطرق احتيالية، منذ بداية عام 2021 وحتى منتصف الشهر الجاري، وبصورة يتعذر معها رصد أرقام اللوحات، أو تمييز الفئة والمصدر، داعياً السائقين إلى عدم إخفاء بيانات المركبات بأي شكل من الأشكال، أو محاولة تغطية اللوحات عند قيادتها من غير حمولة، أو عند تحميل مواد أو تحميل الدراجات الهوائية وخلافه، مبيناً أن مثل تلك المخالفات، يتم رصدها ومتابعتها بدقة، لما لها من تبعات أمنية، ويجري مخالفة مرتكبيها، وتطبيق القانون بحقهم.

وقال إنه يجب على السائقين التركيز عند القيادة في الطرق، ووضع قوانين السير المرورية نصب أعينهم، تلك القوانين الموضحة للجميع، عبر كافة وسائل التواصل الاجتماعي، ومن خلال الحصص التي تقدم لهم قبل حصولهم على الرخصة، وتحديداً المادة رقم (27) من قانون السير والمرور النقطة (ب)، والتي تنص على تغريم عدم وضوح لوحات المركبات، بغرامة مالية قدرها 400 درهم، مؤكداً حرص شرطة الشارقة، متمثلة في إدارة المرور والدوريات، على تكثيف الرقابة المرورية، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المركبات والسائقين غير الملتزمين.

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