8.6 ملايين زائر لحدائق وبرواز دبي خلال النصف الأول من 2021

المصدر: دبي - وائل نعيم

شهدت حدائق وبرواز دبي خلال النصف الأول من العام الجاري إقبالاً كبيراً من العائلات والأفراد، وبلغ عدد الزوار 8 ملايين و619 ألفاً و954 زائراً من مختلف الجنسيات، بينهم: 8 ملايين و316 ألفاً و43 زائراً للحدائق التي توفر تجارب مميزة بالقرب من الطبيعة مع خيارات متنوعة من المناطق والمرافق الترفيهية، وتم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لاستقبال الجمهور، فيما بلغ عدد زوار برواز دبي في النصف الأول 303 آلاف و911 زائراً.

استعدادات

وتحرص بلدية دبي على تعزيز استعداداتها لاستقبال الجمهور في جميع قطاعات العمل والمرافق التابعة لها بهدف ضمان تقديم خدمات البلدية لكل أفراد المجتمع على أكمل وجه.

وأكدت بلدية دبي أنه تم تحويل خدمات الحدائق العامة اليدوية إلى خدمات إلكترونية مثل: خدمة عضوية المسابح، خدمة طلب دعاية وتصوير في الحدائق العامة، خدمة حجز الملاعب الرياضية. كما تم تنظيم العيد من الفعاليات من بينها: فعالية فلي ماركت، وتنظيم فعالية في ممشى الورقاء بمشاركة أحد الأفراد في موسوعة غينس للأرقام القياسية من خلال المشي بالكرة بالتنسيق مع مجلس دبي الرياضي. وأضافت: تم إعداد استبيان سعادة المتعاملين المستفيدين من خدمة حجز الملاعب في الحدائق العامة لبلدية دبي 83%.

إجراءات احترازية

ووضعت بلدية دبي إجراءات احترازية ملزمة لمرحلة إعادة فتح الحدائق والساحات العامة شددت خلالها على التباعد الاجتماعي بحيث يتم ترك مسافة 2 متر بين الأشخاص و4 أمتار بين المجموعات، وزيادة دورية التنظيف في جميع المرافق وتشجيع الدفع عبر القنوات الذكية، كما سمحت بإعادة فتح مناطق ألعاب الأطفال والمعدات الرياضية وأماكن الاستحمام مع مراعاة العديد من الضوابط من أبرزها أنه يجب على الأهل أو مقدمي الرعاية الإشراف على الأطفال في جميع الأوقات للحفاظ على التباعد الاجتماعي، وتخصيص عمال للتطهير والتنظيف في تلك المناطق وضمان تنظيف وتعقيم مناطق اللعب بعد كل استخدام، كذلك وضع الإرشادات اللازمة في جميع المواقع وردهة المطاعم وتنظيم المسافات الآمنة للتباعد الاجتماعي، وغيرها من الاشتراطات الأخرى بهدف ضمان صحة وسلامة الجمهور.

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