2000 معاملة إسعاد متعاملين أنجزتها شرطة الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

كشفت القيادة العامة لشرطة الشارقة عن إنجاز ‏2000 معاملة، في الفترة من 19 وحتى 23 يوليو الجاري، عبر مراكز إسعاد المتعاملين التابعة لها، وقنواتها الذكية، وتنوعت المعاملات ما بين خدمات شرطية، وخدمات مرورية، وخدمات المؤسسة العقابية والإصلاحية. وأكد النقيب أحمد حسن المطروشي رئيس قسم السعادة بشرطة الشارقة أن المعاملات التي أنجزتها مراكز إسعاد المتعاملين المنتشرة في الإمارة، والبالغ عددها 16 مركزاً، جسدت الدور الكبير الذي يقوم به موظفو القيادة العامة، في إسعاد المتعاملين من مواطنين ومقيمين، بما يدعم توجهات وأهداف شرطة الشارقة المنسجمة مع الهدف الاستراتيجي لوزارة الداخلية، والرامي إلى تعزيز سعادة المتعاملين بالخدمات المقدمة.

تطبيقات

وأوضح النقيب المطروشي أن إجمالي المعاملات التي أنجزت في العطلة بلغ ‏2000 ‏معاملة، منها 1433 معاملة ذكية عبر تطبيقات شرطة الشارقة الذكية، ‏و530 معاملة أُنجزت حضورياً في مراكز إسعاد المتعاملين، مثنياً على جهود ودور موظفي المراكز، كونهم الواجهة الأمامية لشرطة الشارقة، والتي تعد الأهم في استقبال وإسعاد المتعاملين.

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