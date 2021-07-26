ضابطان من شرطة أبوظبي يفوزان بجائزة «أفضل 20 شاباً»

المصدر: أبوظبي - البيان

هنأ اللواء مكتوم علي الشريفي المدير العام لشرطة أبوظبي كلاً من الرائد عبدالله صالح الجنيبي والنقيب جمعة محمد القايدي من منتسبي القيادة العامة لشرطة أبوظبي بفوزهما بجائزة «أفضل 20 شاباً» ضمن القمة الحكومية لشباب دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على هامش فعاليات الدورة الثانية للقمة الحكومية للشباب المقامة افتراضياً في دبي مشيداً بدعم القيادة الرشيدة للشباب وتحفيزهم على التميز والإبداع وتحقيق مستويات متقدمة في كل المجالات.

وعبر عن اعتزاز القيادة الشرطية بأبنائها الشباب وما يحققونه من تميز وإبداع في مجالات العمل .

واستقبل اللواء سالم شاهين النعيمي مدير قطاع الموارد البشرية الضابطين الفائزين وأثنى على جهودهما المتميزة لافتاً إلى أن إنجازاتهما تعكس ريادة شرطة أبوظبي في توفير الممكنات التي تحفز منتسبيها .

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