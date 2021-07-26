«إسعاف دبي» تستعرض جهود توطين «الطب الطارئ»

المصدر: دبي - البيان

استعرض مجلس إدارة مؤسسة دبي للإسعاف في اجتماعه الأول للعام الجاري 2021 جهود المؤسسة في مجال توطين «الطب الطارئ» وإجراءات استقطاب طلبة دارسين في مجال طب الطوارئ ومميزات المنحة الدراسية التي توفرها المؤسسة لهم والتحديات التي يمكن أن تكون عائقاً في استقطاب عدد أكبر من المتخصصين في المجال والحلول التي يمكن أن تحول تلك التحديات لفرص نجاح.

إنتاجية

واطلع المجلس في اجتماعه الذي عقد بمقر مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف برئاسة عوض صغير الكتبي رئيس مجلس الإدارة وحضور كل من: الفريق الخبير راشد ثاني المطروشي المدير العام للدفاع المدني، وخليفة حسن الدراي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وناصر خليفة البدور مدير مكتب وزير الصحة مدير منطقة دبي الطبية، وجمال أحمد عبدالسلام، والدكتورة عائشة المطوع مديرة مكتب الاستراتيجية والتميز المؤسسي، وفاروق المعيني مدير إدارة الدعم المؤسسي بالإنابة، ومشعل جلفار مدير إدارة عمليات الإسعاف بالإنابة على التقارير حول استمرار إنتاجية الخدمات والعمليات والإجراءات في فترة العمل «عن بعد» وإنجازها.

وناقش المجلس حزمة من المبادرات الخاصة بإسعاد خط الدفاع الأول تتضمن التأمين الصحي للمسعفين ومشغلي مركبات الإسعاف، وتعليم أبناء خط الدفاع الأول من موظفي مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف وأثر ذلك في رفع مستوى الرضى الوظيفي لديهم.

كما استعرض المجلس التقرير الخاص بالمطالبات التأمينية لحوادث السير، والإجراءات التي اتخذتها المؤسسة مع شركائها الاستراتيجيين للوصول لحلول أفضل وأسرع من الربط الإلكتروني.

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