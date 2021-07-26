وفد من «الوطني» إلى الكويت غداً

المصدر: ( دبي - البيان)

يقوم وفد المجلس الوطني الاتحادي برئاسة حمد أحمد الرحومي النائب الأول لرئيس المجلس، بزيارة رسمية إلى دولة الكويت الشقيقة يوم الثلاثاء الموافق 27 يوليو 2021، وذلك تجسيداً لعلاقات الأخوة الراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين.

ويضم الوفد أعضاء المجلس الوطني الاتحادي كلاً من: سهيل نخيرة العفاري، ويوسف عبدالله البطران، وحميد علي العبار الشامسي، وخلفان راشد النايلي الشامسي، وسمية عبدالله السويدي، وصابرين حسن اليماحي، والدكتور عمر النعيمي الأمين العام للمجلس، وعفراء راشد البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني.

ويتضمن برنامج الزيارة التي تستغرق يومين عقد لقاءات ثنائية بين المجلس الوطني الاتحادي ومجلس الأمة الكويتي بهدف تعزيز العلاقات البرلمانية وتطوير أسس التعاون والتنسيق بين الجانبين.

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