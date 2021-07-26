انطلاق دورة الشيخ صقر الصيفية السادسة للقرآن الكريم

المصدر: (رأس الخيمة - وام )

انطلقت أمس فعاليات دورة الشيخ صقر الصيفية السادسة، التي تنظمها مؤسسة رأس الخيمة للقرآن الكريم وعلومه، تحت شعار «صيفنا إبداع وتميز»، والتي تقام عن بعد، وتضم 25 حلقة موزعة ما بين الذكور والإناث، بقدرة استيعابية تصل إلى 435 طالباً وطالبة.

وتشمل الدورة برامج لتحفيظ القرآن الكريم، وحفظ الأحاديث النبوية، وكذلك تعليم أحكام التجويد والقاعدة النورانية، إلى جانب العديد من الأنشطة والورش الهادفة المتنوعة، والتي تهدف إلى استثمار أوقات الطلبة في الإجازة الصيفية.

وأشاد أحمد محمد الشحي مدير عام المؤسسة، بالإقبال المجتمعي المميز واللافت.

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