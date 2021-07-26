شرطة عجمان تعزز جودة الحياة لموظفيها

المصدر: (عجمان - البيان)

أطلقت القيادة العامة لشرطة عجمان مركز تعزيز الصحة النفسية الافتراضي برنامجاً لتقديم الخدمات الطبية المتكاملة بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي.وقال المقدم عبد الله علي علوان، نائب مدير إدارة الموارد البشرية ورئيس فريق السعادة وجودة الحياة، إن شرطة عجمان تولي اهتماماً كبيراً بتعزيز الصحة النفسية وجودة الحياة لموظفيها، وقد دأبت على إطلاق المبادرات التي تعزز السعادة وجودة الحياة، فتم إطلاق مركز تعزيز الصحة النفسية الافتراضي، وبرنامج تقديم الخدمات الطبية المتكام

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