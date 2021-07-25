سقوط أمطار غزيرة ومتوسطة على العين والظفرة

المصدر: أبو ظبي ـ البيان

شهدت مناطق العين والظفرة في أبوظبي سقوط أمطار تراوحت بين الغزيرة والمتوسطة والخفيفة وعلى فترات متقطعة، نتيجة تأثّر تلك المناطق بامتداد امتداد منخفض جوي سطحي، صاحبه امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

واستمر طقس اليوم غائماً جزئياً ومغبر أحياناً مع تكون بعض السحب الركامية الممطرة شرقاً وجنوباً بعد الظهر، وكانت الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تحولت إلى نشطة إلى قوية السرعة مع وجود السحب، مثيرة للغبار والأتربة أدت إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، وظل البحر متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وقد هطلت الأمطار الغزيرة على مطار العين الدولي والطوية والمرخانية والظاهرة وطريق المطار في العين وعلى ليوا ومدينة زايد في منطقة الظفرة وكانت متوسطة إلى خفيفة على أبوكرية والوقن والطوية والقطارة وهيلي والفوعة وشعاب الأشخر في العين، كما سقطت أمطار خفيفة على جبل حفيت ومتوسطة على جبل هزاع والمويجعي ومزيد والظاهر وأم غافة وعلى منطقة صاع.

ووفق المركز الوطني للأرصاد سجلت اليوم أعلى درجة حرارة على الدولة في منطقة بدع دعفس في الظفرة بواقع 48.3 درجات مئوية عند الساعة الواحدة والربع ظهرا، فيما سجلت أدنى درجة في جبل جيس بواقع 25 درجة مئوية عند الساعة الرابعة والربع صباحا.

ويتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس يوم غد الاثنين غائما جزئيا ومغبر أحيانا، وتظهر السحب شرقا بعد الظهر قد تكون ركامية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

ويوم الثلاثاء يكون الطقس صحوا إلى غائم جزئيا بوجه عام، ومغبر أحيانا أثناء النهار، مع احتمال تكون السحب الركامية شرقا وجنوبا، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية متوسطة إلى نشطة مثيرة للغبار والأتربة قد تصل سرعتها إلى 4كم/س.

وبحسب المركز الوطني للأرصاد تتعرض المناطق الجبلية الشرقية والجنوبية من الدولة لتكون السحب الركامية حيث تتطور هذه السحب بسبب الجبال وارتفاع في درجات الحرارة ويتسبب عنها سقوط الأمطار في فترات ما بعد الظهر، كما تتأثر بعض مناطق الدولة خلال هذا الشهر خاصة في النصف الثاني منه بامتداد منطقة التقارب بين المدارين(ITCZ) والذي يصاحبه تكون بعض السحب الركامية الممطرة أحياناً.

وقد سجلت أعلى كمية أمطار خلال شهر يوليو بواقع 175 ملم على خورفكان في عام 1995.

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