1000 مستفيد من مبادرة نبرد عليهم 2

المصدر: عجمان - عصام الدين عوض

نظم فريق سفراء السعادة التطوعي، بالتعاون مع منصة «متطوعين. إمارات» مبادرة «نبرد عليهم» للسنة الثانية على التوالي، في إمارة عجمان، والتي سوف تستمر حتى نهاية فصل الصيف، وفق الإجراءات الاحترازية المتبعة.

وتهدف مبادرة (نبرد عليهم) لإسعاد الفئة العاملة في المواقع الإنشائية وتخفيف حرارة فصل الصيف، وذلك تقديراً لجهودهم المبذولة في الصيف ولترسيخ معاني الإنسانية التي تعكس قيم الإمارات وقيادتها الحكيمة، فتم توزيع المشروبات والمأكولات الخفيفة على أكثر من 1000 عامل.

وجاء تنظيم هذه المبادرة بحضور أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، محمد الكشف وهند العليلي، والمستشار الإعلامي عبد الله الشحي وعدد من أعضاء منصة الإمارات للتطوع، رواد الأعمال، شركاء السعادة والفنانين، وعدد من المشاركين من فريق سفراء السعادة ومتطوعي فرسان السعادة الأطفال الذين ساهموا في توزيع المشروبات الباردة والمأكولات الخفيفة مع اتباع الإجراءات الوقائية خلال التوزيع.

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