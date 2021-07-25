شرطة أبوظبي تدعو السائقين للالتزام بالقيادة الآمنة أثناء هطول الأمطار

المصدر: البيان

دعت شرطة أبو ظبي السائقين للقيادة بحذر خلال هطول الأمطار التي تصاحبها رياح نشطة قوية و ترك مسافة أمان كافية وعدم التصوير أو التجاوز من كتف الطريق أو التهور خلال القيادة.

وأكدت مديرية المرور والدوريات تكثيف الرقابة عبر الدوريات المدنية لافتة إلى أنه سيتم مخالفة كل من يمارس الاستعراضات بالمركبة أو القيادة بطيش وتهور وتعريض مستخدمي الطريق للخطر .

وحثت على خفض السرعات إلى 80كم /الساعة في الظروف الجوية المتقلبة، مؤكدة أهمية متابعة النشرة الجوية للاطلاع على أحوال الطقس والتقيد بالتعليمات الوقائية عبر منظومتها الذكية.

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