وفاة سيف الجروان وزير العمل و الشؤون الاجتماعية الأسبق

المصدر: البيان

انتقل إلى رحمة الله تعالى ، اليوم ، سيف بن علي الجروان وزير العمل و الشؤون الاجتماعية الأسبق.

ولد سيف الجروان في إمارة رأس الخيمة، وتعلم على يدي معلم الأجيال، سلطان بن حميد بن مطر السويدي “رحمه الله” وشغل منصب مدير بلدية رأس الخيمة.

كما عمل سيف الجروان سفيراً في عدد من الدول العربية، وتم تعيينه وزيراً للعمل والشؤون الاجتماعية بين الأعوام 1979 و1990 ووزيراً للاقتصاد والتجارة عام 1983.

ومثل الجروان دولة الإمارات في العديد من المؤتمرات العربية والإسلامية والعالمية وتم اختياره الشخصية الرائدة في العمل على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي في الكويت في نوفمبر 2010.

وكان للفقيد تجربة طويلة في العمل الوطني والقومي لخدمة وطنه الإمارات ، وقضايا أمته العربية ، ومواكبته لمسيرة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، والمحطات التي جمعتهما معاً.

تغمد الله الفقيد بواسع رحمته و اسكنه فسيح جناته.. إنا لله وإنا إليه راجعون

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