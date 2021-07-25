دبي توظف الذكاء الاصطناعي للارتقاء بخدمة الحافلات

المصدر: (دبي ـ البيان)

بدأت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، مؤخراً، بالتعاون مع «علي بابا كلاود» بتجربة نظام «سيتي برين»، لإدارة حركة المرور، باستخدام الذكاء الاصطناعي، الذي يقوم بتحليل البيانات الضخمة الواردة من بطاقات «نول»، والحافلات المشغلة، ومركز التحكم الموحد لأنظمة النقل، ومركبات الأجرة. ويتوقع أن يسهم في زيادة عدد الركاب بنسبة 17%، وتحسين متوسط وقت الانتظار بنسبة 10%، وتحسين وقت الرحلة ومتوسط استخدام الحافلة بنسبة 5%.

كما دشنت الهيئة، بالتعاون مع «فامكو»، مركز متابعة أداء الحافلات عن بعد، في محطة القوز لإيواء الحافلات، لمراقبة أداء وكفاءة 516 حافلة بشكل فوري، من خلال نظام «تليماتيكس»، الذي يشتمل على 47 نوعاً من التنبيهات، تغطي الجوانب الميكانيكية للحافلة، واستهلاك الوقود وحالة أجهزة السلامة، ويسهم النظام في تقليل استهلاك الوقود بنسبة 5%.

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