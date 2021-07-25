سلطان بن حمدان بن زايد يطّلع على مشاركات المتسابقين في ليوا للرطب

المصدر: ليوا - وام

زار الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان سفير الدولة لدى مملكة البحرين، مهرجان ليوا للرطب بدورته السابعة عشرة الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وتنظمه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي في مدينة ليوا بمنطقة الظفرة.

رافقه خلال الزيارة اللواء فارس خلف المزروعي القائد العام لشرطة أبوظبي رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية، وأحمد مطر الظاهري مدير مكتب سمو ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة وعدد من المسؤولين.

وقام الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد بجولة في موقع مهرجان ليوا للرطب اطلع خلالها على مشاركات المتسابقين في مسابقة مزاينة ليوا لنخبة الرطب التي يشهدها اليوم السابع من المهرجان .

وتعرّف على آلية استلام المشاركات من المزارعين، والتي تتم وفق إجراءات احترازية ووقائية وضعتها اللجنة المنظمة للمرجان بالتنسيق مع الجهات المختصة .

واستمع الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد إلى شرح موجز من مدير المهرجان حول المسابقات ومزاينات الرطب والفاكهة التي تقام خلال الدورة الحالية، والتي تتضمن 22 مسابقة خصص لها 283 جائزة بقيمة إجمالية تبلغ أكثر من 8 ملايين و200 ألف درهم، واشتملت على 11 مسابقة لمزاينة الرطب، و7 مسابقات للفواكه، و3 مسابقات للمزرعة النموذجية، ومسابقة أجمل مخرافة.

الفائزون

أعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان ليوا للرطب بدورته 17، عن أسماء الفائزين في مزاينة رطب بومعان «التي خصص لها 15 جائزة بقيمة 397 ألف درهم»، ومزاينة رطب الخنيزي «التي خصص لها 15 جائزة بقيمة 397 ألف درهم».وأسفرت نتائج مزاينة رطب بومعان عن فوز ورثة المرحوم علي مصبح الكندي بالمركز الأول، وجاء في المركز الثاني العبدة علي مرشد المرر، وفي المركز الثالث ميرة على مرشد المرر، وفي المركز الرابع فاطمة سعيد محمد العريان، وفي المركز الخامس قماشة سيف بطي المزروعي.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز