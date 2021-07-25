إطلاق المرحلة المتقدمة من «المبرمج الإماراتي»

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلن صندوق الوطن بالتعاون مع شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) عن إطلاق المرحلة المتقدمة من مبادرة «المبرمج الإماراتي» التي تقام على مدار 10 أيام في الفترة من 25 يوليو لغاية 5 أغسطس بمشاركة أكثر من 200 طالب وطالبة في مدارس منطقة الظفرة وجزيرة دلما، وذلك لإعداد وتأهيل جيل من المبرمجين الإماراتيين.

وتشتمل هذه المرحلة من «المبرمج الإماراتي» على مجموعة من الأنشطة والفعاليات التي تهدف إلى تزويد المشاركين بمهارات متطورة وخبرات متقدمة في لغة البرمجة بما يسهم في تعزيز تنافسيتهم وتفوقهم المهني المستقبلي من خلال تحسين مستوى معرفتهم وإتقانهم لعدد من لغات البرمجة السائدة والأكثر انتشاراً على مستوى العالم، بما فيها لغة «بايثون» التي تعتبر الأكثر طلباً، ولغات مثل «جافا» و«جافا سكريبت» الأكثر استخداماً.

وقالت هند باقر، مدير عام صندوق الوطن: «يشهد العالم تطوراً تكنولوجياً وتحولاً رقمياً جعل من المهارات الرقمية عناصر أساسية لتعزيز التنافسية والجاهزية لسوق العمل في المستقبل، والمرحلة هذه من مبادرة «المبرمج الإماراتي» تنسجم مع نموذج عملنا».

وقال غنام المزروعي، رئيس دائرة الموارد البشرية في شركة أدنوك: «في إطار مسؤوليتها المجتمعية، والتزامها بالمساهمة في تطوير المنظومة التعليمية في الدولة، تفخر أدنوك بدعم البرامج التي توفرها مؤسسة صندوق الوطن للمجتمع الطلابي للارتقاء بالقدرات الوطنية بمجالات حيوية».

أسلوب

قالت الدكتورة عزة حمد الكعبي، مدير برامج استراتيجي أول في صندوق الوطن: «تستند المرحلة المتقدمة من مبادرة المبرمج الإماراتي إلى أسلوب تعليمي مبتكر يقوم على مبدأ التعلم المستمر لتطوير المهارات والقدرات بما يتماشى مع المتغيرات التي يشهدها سوق العمل في المستقبل، حيث تشتمل على أكثر من 15 ساعة تدريبية يقدمها نخبة من الخبراء والمختصين في هذا المجال، وسيجري بعدها تقييم».

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