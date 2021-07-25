عبدالله المري: دور كبير لـ«شرطة الموانئ» في الحفاظ على أمن دبي البحري

المصدر: دبي - البيان

أكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، الدور الكبير الذي يلعبه مركز شرطة الموانئ، وخاصة في الحفاظ على الأمن البحري العام لإمارة دبي، ومراقبة وضبط حركة الملاحة الساحلية للإمارة، ومواكبة النمو الاقتصادي الذي تشهده إمارة دبي، وما يتطلبه ذلك من قراءة للواقع الأمني ودراسته بالشكل الذي يحفظ أمن وأمان الناس وممتلكاتهم، وأمن الموانئ والشواطئ، بالإضافة إلى الفعاليات السياحية والمشاركة في تنظيم الفعاليات والسباقات البحرية المحلية والدولية، والقيام بحملات توعية لمرتادي البحر ومستخدمي الدراجات المائية.

تفقد

جاء ذلك خلال تفقده مركز شرطة الموانئ ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة.

واطلع الفريق المري على المؤشرات الاستراتيجية للمركز، حيث حقق المركز المستهدف في مؤشر الجرائم المقلقة لكل 500 ألف من مرتادي الشواطئ والعبرات في مناطق الاختصاص والبالغ 0،71%، وبلغ زمن الاستجابة للحالات الطارئة 4 دقائق، فيما كان المستهدف 13 دقيقة، وزمن الاستجابة للحالات غير الطارئة 9 دقائق، فيما كان المستهدف 30 دقيقة، كما حقق المركز المستهدف في نسبة تواجد الضابط المناوب في مواقع البلاغات والبالغ 100%، وبلغت نسبة التغطية الأمنية في منطقة الاختصاص 98.78% فيما كان المستهدف 86%.

كما اطلع على إحصائيات قسم الإنقاذ البحري، حيث بلغ متوسط زمن الاستجابة للحوادث البحرية ضمن 6 أميال 4 دقائق و45 ثانية، فيما كان المستهدف 5 دقائق و10 ثوانٍ، وسجل المركز 64 حادثاً بحرياً في العام الماضي، مقابل 72 حادثاً بحرياً في 2019، وبلغ عدد المهام التي قام بها 169 مهمة في عام 2020، مقابل 428 مهمة في عام 2019.

وتعرّف الفريق المري على جهود القسم في الحوادث البحرية وعمليات الإنقاذ، حيث استطاع المركز إنقاذ حياة 23 شخصاً في مختلف الحوادث البحرية.

كما اطلع على إحصائيات ومؤشرات قسم أمن الشواطئ، ومنها تحرير القسم 1309 مخالفات مسلكية في عام 2020، تضمنت إزعاج مرتادي البحر، واستخدام العجلات وألواح التزلج ذات العجلات، وقيادة الدراجات الهوائية في مضمار المشي، واصطحاب الحيوانات، وغيرها من المخالفات المسلكية الأخرى، في حين حرر القسم 1713 مخالفة مسلكية 2019.

وأحيط الفريق المري علماً بإحصائيات ومؤشرات قسم الأمن البحري، ومنها بلوغ مؤشر معدل الإصابات البحرية البليغة لكل 10 حوادث بحرية للوسائل المحلية صفراً في المئة، وبلغت نسبة متابعة التقارير البحرية في المياه الإقليمية لإمارة دبي 100%، وأمّن القسم 39 فعالية في العام الماضي، منها 23 سباقاً بحرياً و16 فعالية بحرية، مقابل 69 فعالية في عام 2019 منها 43 سباقاً بحرياً و26 فعالية بحرية، كما حرر القسم 453 مخالفة للوسائل البحرية عام 2020، مقابل 373 مخالفة 2019.

وفي ختام برنامج التفتيش، كرم الفريق المري الشركاء الاستراتيجيين للمركز.

إنجازات

اطّلع معالي الفريق عبدالله المري على إنجازات قسم الشؤون الإدارية، ومنها بلوغ نسبة السعادة الوظيفية في المركز 95.3 % العام الماضي، وكان المستهدف 93 %، مقابل 92.2 % نسبة السعادة الوظيفية في عام 2019، وبلغ عدد الاقتراحات 585 اقتراحاً في عام 2020 طُبق منها 78 اقتراحاً، مقابل 607 اقتراحات في عام 2019 طُبق منها 34 اقتراحاً، وبلغ عدد الموظفين الذين تم تحفيزهم 100 %، فيما كان المستهدف 78 %، وبلغ عدد المتدربين 185 متدرباً في عام 2020، مقابل 215 متدرباً في عام 2019.

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