1412 مكملاً صحياً مسجلاً خلال النصف الأول

المصدر: دبي- وائل نعيم

كشفت الدكتورة نسيم محمد رفيع مدير إدارة الصحة والسلامة في بلدية دبي، لــ «البيان»، أنه تم تسجيل 1412 مكملاً صحياً جديداً، خلال النصف الأول من 2021، بينما تم رفض تسجيل 861 مكملاً صحياً، لعدم مطابقتها للضوابط والاشتراطات المعتمدة، فيما بلغ عدد الشحنات التي تم الكشف عنها في منافذ الإمارة، 1834 شحنة، تضمنت 9792 منتج مكمل صحي، وبلغ إجمالي وزن الشحنات أكثر من 403 أطنان.

رقابة

وقالت رفيع: تقوم بلدية دبي بجهود كبيرة في الرقابة على المنتجات الاستهلاكية المتداولة في السوق المحلية، حسب التصنيفات المعتمدة، ومنها المكملات الصحية، وذلك لضمان تدول المنتجات الآمنة منها، تحقيقاً للهدف الاستراتيجي في ضمان السلامة والصحة العامة في الإمارة.

وأضافت: تخضع تلك المنتجات لنظام رقابي متكامل، يبدأ من مرحلة التقييم والدراسة الفنية لسلامة كل منتج مراد استيراده وتداوله في أسواق الإمارة، وذلك أثناء عملية تسجيل المنتج، حيث يتم السماح بتداولها فقط بعد تسجيلها، والتحقق من استيفائها لاشتراطات الصحة والسلامة، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية بهذا الشأن. ويتأتى ذلك من خلال نظام «منتجي» الذكي، الذي يمثل منصة ذكية لتقديم خدمات متميزة، من خلال التقنيات الحديثة، وقاعدة بيانات شاملة، يمكن الرجوع إليها للتأكد من مطابقة تلك المنتجات للمواصفات المعتمدة، والتعرف إلى مدى خطورة المنتج، من خلال محرك احتساب المخاطر الذكي.

تقييم المخاطر

وتابعت: يتم تنفيذ برامج رقابية مستمرة على المنتجات المتداولة في السوق المحلية، للتحقق من مطابقتها للمواصفات والمعايير، ويتم تنفيذ برامج سحب العينات لإجراء فحوصات السلامة المخبرية، ووفق نظام تقييم المخاطر المعتمد، والذي يسهم في تعزيز دور الرقابة على المنتجات المتداولة في السوق المحلي، أو المنتجات المستوردة، بما يضمن سلامة جميع المنتجات المتداولة في أسواق الإمارة.

وأردفت: إن إجمالي عدد المؤسسات ذات العلاقة بتداول المكملات الصحية، التي تم الرقابة عليها خلال النصف الأول 2021، بلغ 918 مؤسسة، تم من خلالها تقييم 1226 مكملاً صحياً، وبلغت نسبة التزام تلك المؤسسات 92 %، كما تم سحب 243 منتجاً لغرض التحليل المخبري، وبلغ عدد العينات غير المطابقة في التحليل المخبري 17 عينة.

مخالفات

وأضافت: من بين أبرز المخالفات التي تم رصدها خلال الزيارات التفتيشية: عدم تسجيل المنتجات في نظام «منتجي»، وعدم مطابقة البطاقة التعريفية للضوابط والاشتراطات المعمول بها، أو احتواؤها على مكونات محظورة، كذلك عدم الالتزام بمتطلبات التخزين الآمن.

وذكرت د. نسيم أن البلدية قامت بتوفير نافذة لمنتجي من خلال التطبيق الذكي لبلدية دبي، تضم قاعدة بيانات لأكثر من 296 ألف منتج استهلاكي، لتمكين المستهلكين من التعرف إلى مطابقة تلك المنتجات، بالإضافة إلى خدمة الإبلاغ المباشر عن المنتجات غير المسجلة، من خلال التطبيق الموحد، والذي من خلاله يتم استلام البلاغات الواردة عن تلك المنتجات، واتخاذ اللازم بشأنها، وحسب الإجراءات الرقابية المتبعة، كما يمكن للمستهلك، الإبلاغ عن تلك المنتجات كذلك من خلال الرقم المجاني للبلدية 800900، أو من خلال التطبيق الذكي لبلدية دبي.

وقالت: تقوم بلدية دبي بتوعية المستهلكين نحو الاستخدام الآمن للمنتجات، من خلال مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى نشر المعلومات المتعلقة بالمنتجات المحظورة، من خلال الموقع الإلكتروني، والتحديث عليها بشكل مستمر.

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