الإمارات ترسل طائرة على متنها 56 طناً من المواد والمستلزمات الطبية إلى إندونيسيا

المصدر: وام

أرسلت دولة الإمارات طائرة تحمل على متنها 56 طناً من المواد والمستلزمات الطبية إلى إندونيسيا تحتوي على أسطوانات أوكسجين وأجهرة تنفس وجرعات من اللقاحات المضادة لجائحة كوفيد-19 ومستلزمات طبية وقائية متنوعة وذلك دعما للجهود الوطنية في إندونيسيا للتصدي للجائحة والتخفيف من حدة انتشار فيروس كوفيد-19.

وقال عبد الله سالم الظاهري، سفير الدولة لدى الجمهورية الإندونيسية، بهذه المناسبة، إن دولة الإمارات وإندونيسيا ترتبطان بعلاقات قوية ومتينة تعكسها الاتصالات المستمرة والزيارات المتبادلة بين البلدين والتعاون في شتى المجالات.

وأضاف: "تعد اندونيسيا من أوائل الدول المستفيدة من الدعم الطبي الإماراتي لمواجهة جائحة كوفيد 19"، منوهاً بأنه تم إرسال طائرة تحمل 20 طناً من المواد الطبية خلال شهر أبريل من عام 2020، لدعم الأطقم الطبية والعاملين بخط الدفاع الأول وتعزيز جهودهم في احتواء انتشار الفيروس.

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