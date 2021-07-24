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    إجراءات احترازية جديدة لمتعاملي الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية

    المصدر:
    • البيان
    التاريخ:

    أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، عن إجراءات وتدابير احترازية جديدة لمتعاملي وزوار الهيئة اعتبارا من يوم الأحد الموافق 6 أغسطس.

    وأوضحت الهيئة أنه اعتبارا من يوم الأحد الموافق 6 أغسطس سيتعذر دخول المتعاملين كافة إلا في الحالات التالية..

    -المتعامل الحاصل على جرعتين من لقاحات كوفيد19 المعتمدة في الدولة أو الذي لديه نتيجة فحص PCR سلبية لاتتجاور 48 ساعة.

    -الأشخاص غير المطعمين الحاصلين على استثناءات من الجهات الصحية، على أن تكون لديهم نتيجة فحص PCR سلبية لا تتجاوز مدتها 48 ساعة.

    -يستثنى من تطبيق أحكام هذا التعميم من هم دون 16 سنة.

     

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