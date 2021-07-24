شراكة بين «إسعاد شرطة دبي» ومجموعة الفطيم للرعاية الصحية

المصدر: دبي - البيان

في إطار سعيها لتسهيل حصول حاملي بطاقة إسعاد وأسرهم على الرعاية الصحية اللازمة، وبتكلفة مخفضة، أقامت لجنة بطاقة إسعاد التابعة للقيادة العامة لشرطة دبي شراكة مع عيادات «هيلث هب» التابعة لمجموعة الفطيم للرعاية الصحية، توفر من خلالها خصومات على الخدمات الطبية عبر فروعها المنتشرة في إمارة دبي، بالإضافة إلى عدد من المميزات الأخرى.

وقالت هناء تيسير، رئيس قطاع الصحة في لجنة بطاقة إسعاد: إن الخصومات التي حصلنا عليها من مجموعة عيادات «هيلث هب» في دبي تعد ممتازة وحصرية، وسيكون لها أثر طيب لدى حاملي البطاقة، مشيرة إلى أنه وبموجب هذه الشراكة، سيحصل حاملو بطاقة إسعاد على خصم بنسبة 30% من تكلفة الاستشارة الطبية لجميع الأطباء الاختصاصيين والاستشاريين، وخصم 30% على جميع خدمات المختبر والأشعة غير المشمولة بالتأمين الصحي، وخصم 15% على جميع الخدمات التجميلية وعلاج الأمراض الجلدية غير المشمولة بالتأمين الصحي في عيادة لوتيسيا للتجميل التابعة للمجموعة، كذلك خصم بنسبة 25% على علاج الأسنان وخدمات طب وجراحة العيون، وخصم 15% على خدمات جراحة اليوم الواحد غير المشمولة بالتأمين الصحي، بالإضافة إلى خصم بنسبة 15% على المنتجات غير الدوائية والفيتامينات من صيدليات المجموعة.

من جانبه، قال الدكتور حيدر سعيد اليوسف، مدير عام مجموعة الفطيم للرعاية الصحية «يشرفنا إبرام هذه الاتفاقية مع لجنة بطاقة إسعاد التابعة للقيادة العامة لشرطة دبي، والتي نتطلع من خلالها إلى تقديم خدمات للرعاية الصحية مميزة، بأسعار ميسرة تتناسب مع احتياجات وظروف جميع فئات المجتمع في دولة الإمارات، كما نسعى من خلال هذه الشراكة لإحداث نقلة نوعية في تجارب الرعاية الصحية رفيعة المستوى، عبر توفير خدمات الرعاية الصحية لأفراد المجتمع، بأسلوب جديد، من خلال التواصل معهم بشكل مختلف، وتوفير أحدث التقنيات الذكية عالية الجودة».

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