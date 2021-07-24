«صحة دبي» تعرّف أولياء الأمور بالتغذية السليمة للأطفال في الصيف

المصدر: دبي - وائل نعيم

شددت هيئة الصحة في دبي على أهمية المحافظة على نمط حياة صحي للأطفال خلال العطلة الصيفية، وقدمت مجموعة من النصائح لأولياء الأمور تتعلق بالتغذية الصحية، وممارسة الأنشطة وتعلم هوايات ممتعة وجديدة، لمساعدة الطفل على زيادة ثقته وبناء مهارات جديدة.

وقالت الدكتورة هند العوضي، رئيس قسم التعزيز والتثقيف الصحي بإدارة الصحة العامة في هيئة الصحة بدبي: «ينتظر جميع الأطفال فترة العطلة الصيفية، فهي الوقت الذي يحصل فيه الأطفال على الاسترخاء والاستمتاع ببعض الوقت بعيداً عن المدرسة وحول والديهم، ولكن في الوقت نفسه تظهر الكثير من العادات الصحية السيئة خلال هذا الوقت من العام، خصوصاً تلك المتعلقة بأنماط الحياة الصحية».

التغذية

ونصحت الدكتورة هند العوضي أولياء الأمور فيما يتعلق بالتغذية الصحية لأبنائهم بمتابعة النمط والعادات الغذائية لأبنائهم، وتوفير بيئة غذائية صحية ودعم وتشجيع عادات الأكل الصحية خلال موسم الصيف، والحرص على تقليل استهلاك الأبناء للسعرات الحرارية الزائدة، وأن يكونوا أكثر وعياً عند التسوق لشراء الطعام، على سبيل المثال، الحد من شراء العصائر والأطعمة المصنعة والأطعمة المجمدة والحلويات. بدلاً من ذلك، يمكن شراء الفواكه والخضروات الطازجة، إضافة إلى أن تكون الوجبات الخفيفة الصحية متاحة دائماً لتجنب تناول وجبات خفيفة غير صحية.

كما دعت إلى استبدال المشروبات الغازية بالمشروبات المنزلية الصنع مثل عصير الليمون، وعصير البطيخ، لتخفيف حرارة الصيف، واستبدال الطعام المقلي بالأطعمة المخبوزة أو المطبوخة في المقلاة الهوائية، والحرص على شرب كمية كافية من الماء خلال أشهر الصيف الحارة.

الأنشطة

وفيما يخص الأنشطة قالت الدكتورة هند العوضي: «تعتبر العطلة الصيفية أفضل وقت لتعلم هوايات وأنشطة ممتعة وجديدة، لمساعدة الطفل على زيادة ثقته وبناء مهارات جديدة. هناك أنواع مختلفة من الهوايات التي يمكن للأطفال الاستمتاع بها وإبقاء جدولهم الصيفي ممتلئاً بالأنشطة المفيدة ومنها: الفنون والحرف اليدوية، وعزف آلات موسيقية، والأنشطة البدنية، والتمثيل».

وأضافت: «يجب تحديد أوقات معينة للأطفال لاستعمال الأجهزة الذكية ومشاهدة التلفاز، حيث إن الإفراط في استخدام الأجهزة الذكية قد يسبب الخمول وعدم الحركة والأكل غير المنتظم الذي قد يؤدي إلى زيادة الوزن لدى الأطفال وغيرها»، مبينة أن الوقت الموصى به لمشاهدة الشاشة لكل فئة عمرية: حيث لا ينصح باستخدام الأجهزة الذكية للأطفال دون السنتين، وساعة واحدة يومياً للأطفال ضمن الفئة العمرية من (2-12) سنة، وساعتان يومياً للمراهقين والبالغين، ويجب أن يكون الآباء دائماً على علم بما يشاهده الأطفال أو يلعبونه على أجهزتهم الذكية.

النوم

وأوضحت الدكتورة العوضي أن ثمة أسباباً لتجنب السهر للأطفال وهي: يحتاج الأطفال إلى النوم لنمو أجسامهم، والأطفال الذين يحصلون على ساعات نوم كافية تكون أوزانهم طبيعية، كذلك الأطفال الذين يحصلون على ساعات نوم كافية يتمتعون بتركيز أفضل، والنوم يحافظ على صحة القلب.

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