7500 فحص «كوفيد 19» لموظفي «إقامة دبي»

المصدر: دبي - سعيد الوشاحي

بلغ عدد فحوصات «كوفيد 19» التي أجرتها الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، لموظفيها وعائلاتهم في عيادات مركز التداوي التابعة لها، أكثر من 7500 فحص، منها 2685 تم إجراؤها عبر خدمة الفحص المنزلي لعائلات الموظفين والمصابين من خلال أكثر من 68 زيارة قام بها الطاقم الطبي.

إجراءات وقائية

وقال الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، إن «إقامة دبي» عززت إجراءاتها الاحترازية والوقائية والصحية ضد فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» لمنع نقل أي عدوى، وذلك حفاظاً على صحة وسلامة موظفيها، مشيراً إلى أنه منذ اللحظات الأولى لانتشار الجائحة وتطبيق الإجراءات الاحترازية وضعت إقامة دبي خططاً غير مسبوقة لتوفير خدمات ذكية على مدار الـ 24 ساعة، إلى جانب حرصها على تعزيز بنيتها التحتية، والتي ساهمت بشكل كبير ومباشر في تخطي التداعيات التي فرضتها الجائحة والحفاظ على سلامة الموظفين والمتعاملين.

وأشار إلى أن «إقامة دبي» بفضل الإجراءات التي طبقتها تمكنت من تخطي هذه الأزمة بكل مرونة ورشاقة مؤسسية من خلال الاستراتيجية التي أطلقتها، والتي تضمنت حزمة من المبادرات الخاصة بالصحة، والمخاطر، والعمليات، والخدمات الذكية لكيفية التعامل مع المتعاملين وكيفية عمل الموظفين بما يحقق أعلى معايير الصحة والسلامة لهم، لافتاً إلى أنه تم تخصيص رقم طوارئ للموظفين لتوفير الخدمات لهم والتنسيق مع المركز الطبي الكائن بالإدارة لتوفير الرعاية الصحية للمصابين وعائلاتهم.

نشرات توعوية

وأوضح أن قسم الرعاية الصحية التابع لإقامة دبي قام بجملة من الجهود جاء في مقدمتها إصدار نشرات توعية لكيفية غسل اليدين، وتوزيعها في جميع دورات المياه لتوعية الموظفين والمتعاملين، والنزول الميداني لموظفي الإدارة في مطار دبي الدولي مع طاقم طبي وإعطاء التعليمات الوقائية للمسافرين والوقوف على احتياجاتهم ومتطلباتهم، وتوزيع معقمات الأيدي في كافة القطاعات، إضافة إلى تنظيم محاضرات توعوية بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع في المبنى الرئيسي ومركز إيواء المخالفين، وإصدار بروتوكول خاص بالتعامل مع حالات المصابين و المخالطين، واعتماد إجازة احترازية للموظفين للحالات المشتبه فيها والالتزام بالعزل المنزلية، وتنظيم ورشة بعنوان «أهمية أخذ لقاح كوفيد 19»، والتي أسهمت في تلقي أكثر من 4000 موظف للقاح، ما يشكل نسبة 82.6% من إجمالي الموظفين.

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