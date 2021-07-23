بالفيديو..أمطار الخير على الإمارات
شهدت مناطق متفرقة من الإمارات اليوم أمطاراً تراوحت بين الخفيفة والمتوسطة.
فقد شهدت منطقة حتا بدبي هطول أمطار الخير، كما شهدت مدينة العين هطول أمطار متوسطة إلى خفيفة.
هطول #أمطار_الخير على مدينة حتا#أمطار #أمطار_الإمارات #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/FuREqA7xWg— صحيفة البيان (@AlBayanNews) July 23, 2021
هطول #أمطار_الخير على مدينة العين https://t.co/YYPEeaOiVi#أمطار #أمطار_الإمارات #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/2Ddij76vhd— صحيفة البيان (@AlBayanNews) July 23, 2021
وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً ومغبراً أحياناً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية قد تكون ممطرة شرقاً وجنوباً بعد الظهر، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة وتكون نشطة إلى قوية السرعة مع السحب، مثيرة للغبار والأتربة، وحركة الرياح جنوبية غربية - شمالية شرقية بسرعة 15 - 25 تصل إلى 45 كم/س.