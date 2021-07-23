بالفيديو..أمطار الخير على الإمارات

المصدر: البيان

شهدت مناطق متفرقة من الإمارات اليوم أمطاراً تراوحت بين الخفيفة والمتوسطة.

فقد شهدت منطقة حتا بدبي هطول أمطار الخير، كما شهدت مدينة العين هطول أمطار متوسطة إلى خفيفة.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً ومغبراً أحياناً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية قد تكون ممطرة شرقاً وجنوباً بعد الظهر، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة وتكون نشطة إلى قوية السرعة مع السحب، مثيرة للغبار والأتربة، وحركة الرياح جنوبية غربية - شمالية شرقية بسرعة 15 - 25 تصل إلى 45 كم/س.

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