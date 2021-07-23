الطقس المتوقع غداً في الإمارات

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً ومغبرا أحياناً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية قد تكون ممطرة شرقاً وجنوباً بعد الظهر، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة وتكون نشطة إلى قوية السرعة مع السحب، مثيرة للغبار والأتربة.

وتكون حركة الرياح: جنوبية غربية - شمالية شرقية / 15 - 25 تصل إلى 45 كم/س.

ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً، ويحدث المد الأول عند 14:37، والمد الثاني عند 00:50، والجزر الأول عند الساعة 18:30، والجزر الثاني عند الساعة 08:21.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً، ويحدث المد الأول عند 10:26، والمد الثاني عند الساعة 21:33، والجزر الأول عند الساعة 16:18، والجزر الثاني عند الساعة 04:17.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غداً:

المدينة / الحرارة العظمى / الحرارة الصغرى / الرطوبة العظمى / الرطوبة الصغرى

أبوظبي 46 36 60 20

دبي 45 34 60 15

الشارقة 44 33 60 15

عجمان 43 33 60 20

أم القيوين 45 31 60 15

رأس الخيمة 44 32 60 35

الفجيرة 40 31 80 15

العين 45 34 55 15

ليوا 47 33 45 15

الرويس 46 34 45 15

السلع 45 35 55 20

دلما 43 34 80 20

طنب الكبرى 41 33 80 20

طنب الصغرى 41 33 80 20

أبو موسى 41 33 80 20 .

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