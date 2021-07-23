محمد بن زايد يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء إسرائيل

المصدر: وام

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اتصالا هاتفيا من نفتالي بينيت رئيس وزراء إسرائيل.. جرى خلاله بحث علاقات التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها ، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك .

وقدم رئيس وزراء إسرائيل التهاني إلى سموه بمناسبة عيد الأضحى المبارك .. وتمنياته له بدوام الصحة والسعادة ولدولة الإمارات وشعبها مزيداً من التقدم والرخاء .. فيما أعرب سموه عن شكره وتقديره لنفتالي بينيت متمنياً أن يعم الخير والسلام والأمان البشرية جمعاء.

كما هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان .. معاليه بتولي منصب رئيس وزراء إسرائيل .. معرباً عن تطلعه للعمل سوياً لأجل السلام والاستقرار والتنمية لصالح المنطقة وجميع شعوبها والعالم أجمع.

واستعرض صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ورئيس الوزراء الإسرائيلي.. تطورات القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية، ولاسيما ما يتعلق بمساعي تحقيق السلام والإزدهار لجميع شعوب المنطقة والعالم أجمع.

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