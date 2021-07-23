5 أيام عمل لنتيجة فحص ما قبل الزواج

المصدر: دبي - وائل نعيم

كشفت الدكتورة سعاد هاشم محمد، استشاري طب الأسرة ورئيس قسم العيادات التخصصية بالإنابة في قطاع الرعاية الصحية الأولية بهيئة الصحة بدبي، لـ«البيان»، أن خدمة فحص ما قبل الزواج سيتم توفيرها خلال المرحلة المقبلة على موقع وتطبيق الهيئة، وسيتم تطوير باقة الفحص الطبي ما قبل الزواج من خلال إضافة فحوصات جينية إضافية للباقة، إلى جانب الربط مع خدمة التطبيب عن بُعد (طبيب لكل مواطن) لتقديم النصح والمشورة بخصوص النتائج، مشيرة إلى أنه يتطلب الحصول على نتيجة الفحص 5 أيام عمل، وتم الربط مع دبي الذكية ومحاكم دبي، حيث يتقدم المتعامل بالطلب وعمل الفحص على منصة دبي الآن.



وقالت: إن الهيئة قامت بأتمتة فحص ما قبل الزواج ليتحول لخدمة إلكترونية ذكية كجزء من مبادرة «بالبركة» وهي إحدى مبادرات بناة المدينة لتحسين وتطوير الخدمات الحكومية المشتركة في إمارة دبي، وجاءت هذه المبادرة لتحسين خدمة الزواج في إمارة دبي.



وأضافت: «بهذه المبادرة تمت أتمته شهادة فحص ما قبل الزواج بعد عملية الربط الإلكتروني بين هيئة الصحة بدبي ودبي الذكية ومحاكم دبي بحيث تصدر الشهادة الإلكترونية لجميع الجهات تسهيلاً لرحلة المتعامل، كما تم تنفيذ المبادرة من خلال توفير منصة إلكترونية ذكية توفر كافة المعلومات للمتعامل، وتبسط رحلته لإجراء الفحص الطبي واستلام شهادة فحص ما قبل الزواج إلكترونياً».







9 مراكز



وأشارت الدكتورة سعاد هاشم محمد إلى أن خدمة الفحص ما قبل الزواج تتوفر في 9 مراكز صحية تابعة لقطاع الرعاية الصحية الأولية بالإضافة إلى مستشفى حتا. والمراكز الصحية هي (مركز الصفا الصحي – مركز البرشا الصحي – مركز زعبيل الصحي – مركز ند الحمر الصحي – مركز المزهر الصحي – مركز الطوار الصحي – مركز المنخول الصحي – مركز ند الشبا الصحي – مركز الليسيلي الصحي).



وأوضحت أنه يتم التعامل مع النتائج بسرية وخصوصية تامة، بحيث لا يتم مناقشة النتائج مع الطرف الآخر إلا بعد أخذ موافقة الطرف المعني بالنتائج وبالتالي مناقشتها مع الطرفين، وإذا كان أحد الطرفين أو كلاهما حاملاً أو مصاباً بأحد الأمراض الوراثية أو المعدية يتم تقديم النصائح الطبية والمشورة اللازمة بشكل منفرد ومن ثم يتم تحويله للأقسام المختصة.



وقالت، يتم عمل الفحص الطبي ما قبل الزواج للمقبلين على الزواج للتأكد من عدم حملهم أو إصابتهم ببعض أمراض الدم الوراثية وهي فقر الدم المنجلي وأنيميا حوض البحر المتوسط الثلاسيميا وأيضاً بعض الأمراض المعدية وهي الالتهاب الكبدي الوبائي (ب، ج) والزهري ومرض نقص المناعة المكتسبة (الإيدز).







خطوات الخدمة



وذكرت أن خطوات الحصول على الشهادة الإلكترونية للفحص الطبي قبل الزواج هي: تفعيل «الهوية الرقمية»عن طريق البصمة في الأكشاك في جميع أنحاء الإمارات،



https://selfcare.uaepass.ae/locations



ويقوم المتعامل بتحميل تطبيق «دبي الآن» والتسجيل بالهوية الرقمية، ثم تقديم طلب الفحص الطبي للزواج على تطبيق «دبي الآن» ودفع الرسوم، وبعدها يتوجه العميل مباشرة إلى المختبر لسحب عينات الفحص بالمركز الصحي، وإذا تم اختيار سحب العينة بالمنزل سيقوم فريق الزيارات المنزلية بالتواصل مع المتعامل لسحب العينة، ويتم إرسال نتيجة الفحص والشهادة إلكترونياً للزوجين، وتعتبر شهادة فحص الزواج سارية لمدة 3 أشهر.







رؤية مستقبلية



وذكرت أن فحص ما قبل الزواج هو إجراء فحص طبي للمقبلين على الزواج للتأكد من خلوهم من بعض الأمراض الوراثية والمعدية وإعطاء المشورة الطبية حول احتمالية انتقال هذه الأمراض للطرف الآخر أو الأبناء في المستقبل، مشيرة إلى أن التحول الذكي للخدمة بالتعاون مع حكومة دبي الذكية يتواءم مع الرؤية المستقبلية لهيئة الصحة بدبي ولإمارة دبي في مجال التحول الرقمي والحرص على تحقيق رؤية دبي بجعل دبي المدينة الأذكى عالمياً والأكثر كفاءة وتكاملاً من حيث أتمتة وربط الخدمات الحكومية المقدمة للمتعاملين، لضمان تقديم خدمات طبية نوعية بأفضل الطرق والوسائل التقنية والذكية، ولاسيما الخدمات التي توفرها مراكز الرعاية الصحية الأولية الموزعة على خارطة دبي.



وأوضحت أن المبادرة تتماشى مع استراتيجية هيئة الصحة بدبي للمعاملات اللاورقية لتحقيق الاستدامة البيئية، والمبادرة أيضاً تسهم في تحقيق الاستدامة البيئية بتقليل الانبعاث الإلكتروني الناتج عن عملية النقل واستخدام وسائل المواصلات.







مميزات



وحول أهمية هذه الخدمة ومميزاتها ودورها في اختصار الإجراءات قالت إنها تحسين رحلة المتعاملين وتبسيط الإجراءات وتسهيل الخطوات للحصول على الخدمة، وتوفير الخدمة المنزلية لعمل الفحص، ويتم إصدار شهادة الفحص الطبي إلكترونياً، موضحة أن المبادرة تختصر رحلة المتعامل من 12 خطوة إلى 3 خطوات، وتختصر عدد المستندات المطلوبة من 6 إلى مستند واحد فقط، وتقلص عدد الزيارات الطبية للمراكز الصحية من 3 إلى زيارة واحدة وهذه الزيارة يمكن إلغاؤها بطلب الخدمة المنزلية، ومن ثم إصدار شهادة الفحص إلكترونياً. كل ذلك من خلال منصة دبي الآن. الأمر الذي يعزز ويرفع من رضى المتعاملين ويسهل لهم الوصول للخدمة من أي مكان.

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